同事明明下班卻死守公司？網友曝超騎呢經歷：全家連狗仔都來了

你的公司是否有一種人，明明事情做完了，卻還是每天留下來不走？一名網友分享，近期觀察到不少同事明明可以準時下班，卻偏偏選擇繼續待在公司，讓他忍不住好奇背後原因？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在社群平台「Threads」表示，公司裡總有幾位同事，工作早就處理完，也沒有被主管要求加班，但依然每天待到很晚才離開，讓他不禁納悶，這些人究竟是真的熱愛工作，還是另有原因，才不願意準時下班？

相關圖輯：放了工仍留在公司？網民推10大理由 慳電慳水外也有現實生活無奈

+ 16

貼文一出後，不少網友都表示：

「不想回去顧孩、見老婆，別問為什麼」

「很多男同事婚後有小孩後，就開始下班後在公司逗留，說什麼晚走比較不塞車」

「裝阿，這樣主管就會覺得他好辛苦，加薪獎金都有他的份」

「有加班費的騙加班費，沒加班費的人……大概是家裡不溫暖」

「演給主管和老闆看的」

「難怪我上班這麼痛苦，原來家裡太溫暖」



此外，也有部分網友分享奇葩經驗，回應：

「遇過一位離職女同事，她等大家走了之後，把全家大小帶來公司吃飯，老公也帶筆電來辦公，就連貴賓狗也來公司」

「北漂在外租屋的同事說下班回去只有一個人，不如用公司電腦上網、吹冷氣、喝公司的水，還有加班費」

「我的主管演了20年，從基層這樣無償在公司待到9點10點才下班，一路升到一個大寫CEO的位置」



延伸閱讀：日本30多歲員工月加班230小時 腦出血半癱淚控：還我健康身體！

+ 6

不過，在職場上到底是準時上下班，還是公司給予彈性工時比較好？曾有一名網友分享，自己第一份工作是準時上下班，下班後就不必處理公事，缺點是不能遲到，時間抓比較緊。現在的工作是彈性工時，時間較自由，但下班後還要處理公事，讓他好奇發問：「大家喜歡準時下班還是彈性工時？」

對此，不少網友指出彈性工時的真相，回應：

「通常彈性都夾帶on call，雖然不一定要進公司，但電話會議少不了」

「老闆不可能給你彈性上下班，他們只會想是不是工作量太少了，然後給你加大工作量」



此外，有不少網友選擇準時上下班，回應：

「至少準時上下班，不耽誤下班時間」

「準時下班一票，有事就請假就好」

「準時下班」

「基本上兩種工作方式各有利弊，這時候就要看薪水哪一個可以支付生活所需」



延伸閱讀：

公司宣布裁員！員工「搶著擺爛」主管看傻 網笑翻：這點錢才不陪你演

被主管嫌「跑廁所太多次」氣炸離職！她待業1年後悔 網卻力挺：離得好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】