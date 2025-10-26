日本職場潛規則！女職員返工早2分鐘都當遲到　網民教1招反制

日本職場文化與台灣有很大的不同之處，也讓不少赴日工作的台灣人有所感觸。日前一名在日本工作的女網友在Threads發文表示，上班時間8點的她，在7點58分打卡卻被小主管叫去談話，並表示她這樣已經遲到了，讓她超無言。



原Po表示，自己在上班時間前2分鐘就打卡了，怎麼算是遲到呢？不料小主管當下嚴肅地回應她說：

在日本，踩點打卡就是遲到。

因為在日本文化中會要求「提早到」，但原Po生氣的是，公司方要求他們提早到打掃就算了，甚至沒有算加班時間，早已違反了日本的勞基法規定。除此之外，小主管更強調，7點58分才到就代表只打掃了2分鐘，已然造成別人的困擾，這樣的情況更讓原Po直接傻眼回：「可是我面試時，沒人提到要打掃」。

女網友表示她在日本遇到要提早進公司打掃的情況。（示意圖，非當事人／AI生成圖片）

她赴日打工遇「職場荒謬潛規定」 感慨日本職場文化引發網民熱議（按圖放大瀏覽）：

+ 3

然而小主管非但沒有因此罷休，反而開啟「念經模式」，也讓原Po氣到回嘴：

「公司的規定，和我簽約內容不一樣」

「為什麼女生要掃地，男生不用？」



而小主管卻不以為然的回應道，「這間公司就是這樣，日本就是這樣，妳要入境隨俗」，她更提到當初面試的地點是在市區的分公司，沒想到實際入職地點卻是在來回通勤時間要2小時的半山腰總公司。

提早到公司還要打掃泡茶？網揭昭和企業陋習

貼文一出，立刻引來網友們的熱烈討論，許多人都替原Po打抱不平：

「要打掃已經夠問號，還只有女生要掃？？」

「昭和老公司都這樣，女生還要泡茶給客人喝」

「我前公司也是！整點打卡還會被陰陽怪氣地暗示我要早到！」

「拍拍，感同深受！日本要提早5-10分到」



不過也有不少網友表示這樣日本職場文化在市區似乎已經不常見：

「感覺就是鄉下的昭和中小企業」

「我同事幾乎都男的每個人都要打掃，大掃除的時候也不太讓女生搬重物，公司也定期宣導不能パワハラ（職場霸凌），我的主管課長對下屬都客客氣氣」

「什麼鬼公司，現在的日本公司只要你人有到場就感激不盡了」

「沒有這種日本文化，我們公司都踩點到的喔」。



此外更有留言如何回擊這種公司：「我弟上班到公司只有他一個台灣人，主管凹他的時候，都會開啟蘋果手錶的錄音功能，之後公司沒人敢欺負台灣人」。

【網友eve.twjp授權提供，請勿轉載】

【延伸閱讀】蜜雪冰城女店員「一人應付數米長訂單」邊做邊喊 影片曝光惹關注（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

陸逮緬北詐騙集團徐老發 不服從管理者遭斷手筋、剁指

【本文獲「TVBS」授權轉載。】