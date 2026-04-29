北海道現330kg巨熊 「前所未見」嚇呆獵人 專家：最重可達450kg
撰文：TVBS新聞網
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日本隨著天氣變暖，野熊漸漸結束冬眠，出沒變得頻繁！
北海道日前發現一頭身長2.15米，重達330kg的棕熊，體型大到連長年與野熊交戰的獵人都大吃一驚。同時，秋田市一家養老院也被黑熊闖入，野熊闖入人類生活圈的目擊數量越來越多。
冬眠體重縮水20-40％ 300kg棕熊獵人都吃驚
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《朝日電視台》報導，北海道大學棕熊生態學專家下鶴倫人教授表示，野熊開始冬眠後，體重會減輕20-40％左右，這隻春季就重達330kg的棕熊，冬眠前肯定更大隻，可能達到450kg。
獵人協會的資深獵人表示，這頭棕熊是今年春季見過最大的，以前（春季）從未見過如此大隻的棕熊。這頭棕熊4月27日被目擊，隨後被獵人協會誘捕至鐵籠中，影片顯示，棕熊不斷伸爪碰觸鐵籠，還發出響亮的咆嘯聲。
黑熊闖養老院吃草
時間再往前推到4月25日，上午8時30分左右，一頭黑熊闖進秋田市一家養老院，員工發現黑熊正在花園中啃食青草。員工表示：「身長超過1米…...為了確保安全，我們迅速鎖上門窗，還把拉簾都拉起來。」專家指出，漸漸熟悉人類的野熊不斷增加，開始會進入城市覓食。
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