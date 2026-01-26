日本熊災｜黑熊闖溫泉旅館　3人躲2樓逃命　專家曝「未冬眠」關鍵

日本新潟縣阿賀野市出湯溫泉街一間溫泉旅館1月25日清晨發生野生黑熊闖入事件，當時旅館工作人員上午7時45分左右在1樓廚房發現一頭黑色小熊，隨即報警求助。所幸當時館內沒有住客，經營旅館的3名家族成員緊急躲到2樓避難，所幸全員平安無恙。



根據《讀賣新聞》報道，警方接獲報案後於上午8時抵達出現黑熊蹤跡的溫泉旅館展開搜索，花了1個半小時仔細搜查館內各處，但被目擊的小熊早已不知去向。

日本近日出現許多未冬眠的小熊，專家懷疑是因為其父母死亡，導致牠們不知如何冬眠。（示意圖/unsplash@dre-erwin）

警方隨後在上午9時再次確認現場時，發現廚房內物品散落一地，明顯有被翻動破壞的痕跡，研判小熊可能曾在廚房內覓食。

警方調查發現，這間溫泉旅館的廚房窗戶先前就有部分破損未修復，估計黑熊很可能就是從這個缺口鑽進室內。

由於事發地點位於旅館與民宅密集的溫泉街區，阿賀野警署與市公所已加強周邊警戒，並呼籲附近居民提高警覺，注意自身安全。

專家也指出，目前應該屬於黑熊冬眠時期，但各地卻依舊出現多起小熊目擊事件，判斷可能是小熊的父母已經被射殺，導致小熊不知道如何冬眠，才會出現在人類生活範圍覓食。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】