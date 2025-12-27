目擊棕熊啃親人內臟！日男全家遇熊襲　獵人組隊支援詭異失蹤

最近日本熊害頻傳，也引起了日本民眾的恐慌，但當我們回顧日本的過去，會發現日本人與熊衝突的歷史，自從明治大正時代就已經開始，可以說日本人的歷史，與熊是密不可分的。



1923年，在北海道幌新地區發生了一起慘忍的熊害事件，儘管那時的人已經對棕熊有所防備，卻仍然遭遇了慘痛的事件，今天，就讓我們一起看看這起「石狩沼田幌新事件」吧。

1923年日本北海道發生的熊害事件，導致4人死亡、3人重傷的石狩沼田幌新事件：

開心的祭典歸途卻遭遇恐怖襲擊

1923年8月21日，北海道沼田町的惠比島地區舉辦了名為太子講的祭典，由於這是拓荒時代時少數的娛樂活動，除了沼田町以外，許多鄰村的人們也匯集起來共襄盛舉。

晚上11點半，剛結束熱鬧祭典的村民們踏上歸途，一群從支線之澤與本通筋處前來參加祭典的人們，正趕著夜晚的山路回家，一名名叫林謙三郎的男性因為想上廁所而落在了人群後面，就在這時，一頭棕熊突然出現並朝他撲了過來。

突然的襲擊令他感到驚慌，他奮力掙扎，好不容易才逃脫了棕熊的魔爪，並試圖將危險告訴走在前方的隊伍，但棕熊卻比他快了一步趕到了隊伍的前方展開襲擊。走在最前方的少年村田幸次郎在棕熊的襲擊下當場死亡，棕熊接著又撲向了隊伍的其他人，幸次郎的哥哥與四郎因為這次襲擊而受了重傷，眾人趕緊逃向300公尺外的農舍避難。

任何抵抗都沒有意義，只能眼睜睜看著親人被熊帶走

他們躲進了屋子的櫥櫃與屋頂下方，並將樺樹皮丟入火爐中準備對抗棕熊，30分鐘後，那頭棕熊啃食著幸次郎的內臟出現在了屋子周邊。棕熊試圖從玄關闖入屋子中，與四郎的父親村田三太郎從內部用肉身抵住門口，卻仍無法抵擋棕熊的闖入，棕熊大掌一搧，便將三太郎與門一起給打飛。

棕熊闖入屋子內，並逕直的叼走了三太郎的妻子村田梅，儘管村民燃燒了火爐，三太郎拿著鏟子毆打棕熊，棕熊卻無動於衷。就這樣，村田梅被棕熊給帶出了家門，躲在屋裡的眾人，只能一邊聽著梅的求救聲與喀哩喀哩的啃食聲越來越遠，直到清晨才終於走出屋外，他們在附近的灌木叢中，發現了失去下半身的村田梅，身受重傷的與四郎，則是幸運地撿回了一命。

組織討伐對卻又有傷亡，費盡千辛萬苦才撲殺棕熊

村田一家遇襲的事情很快便傳遍了沼田町全境，8月23日，來自附近雨龍村的三名當地獵人趕來支援，其中一人甚至為此感到憤慨，不顧眾人勸阻逕自前往山裡獵熊，卻再也沒有回到村裡。

8月24日，由退伍軍人、消防隊以及青年團共300餘人抵達幌新地區，與幌新和惠比島聚落的成年男性組成討伐隊，並展開獵熊行動。

隊伍進入山中後不久，棕熊便出現在了眾人的身邊，隊伍最後方的上野由松先是被一擊斃命，接著牠試圖襲擊其他的討伐隊員，討伐隊員在一片混亂中慌亂的對棕熊開槍，在好一番折騰後，終於擊殺了熊隻，結束這場熊害驚魂。

剝下的熊皮提醒著後人棕熊的可怕

「石狩沼田幌新事件」不但是日本史上第二大的熊害案件，也是北海道拓墾史上嚴重的傷痕之一，在當時，除了這起事件以外，在其他地區都有各種的熊害發生，甚至直到昭和30年代，都有著或大或小的熊害發生，這起事件的棕熊在死後也被剝皮，將其展示在當地的鄉土資料館，不但提醒眾人開荒的辛苦，也提醒著後人棕熊的可怕。

