日本熊害｜日企發明機械怪狼　內藏AI語音五十種　實測竟這麼強

2025年以來，日本多地熊襲擊事件顯著增加，為了減少人員和財物損失，日本農林水產省將目光鎖定在一款機械怪狼身上。



據悉，這款驅獸機器人名為「怪狼」，由北海道一家精密機械公司研發，值得一提的是，它在2016年首次發布時，曾因外觀而被嘲笑「愚蠢」。

然而當前熊活動頻繁，日本在尋找解決方法時注意到了這款產品，目前已在大約330處農場、山道及其他場所投入使用，並有望於2026年獲得相關補貼。

「怪狼」外觀為兇狠的狼形模型，其內部裝有紅外傳感器，當探測到動物接近時，它會轉動頭部、亮起紅色眼睛、閃爍藍色LED燈，併發出響亮的聲音進行威懾。

這些音效由人工智能結合無版權素材製作而成，響度接近汽車喇叭，並包含約50種隨機播放的狼嚎、人聲等變化，以避免動物對單一聲音產生適應。

那麼「假狼」能震懾「真熊」嗎？這家公司社長太田祐司信心十足：

熊是警惕性很高的動物，通常單獨行動。當聽到巨大聲響時，牠們會認為那裏存在威脅，從而不會靠近。

