華裔夫婦澳洲撈63蟹！辯稱「不知規則」　官斥「極度天真」罰巨款

外出旅遊時要遵守當地法規，尤其不可以隨意捕撈野生動物。一對華裔夫婦於元旦日在西澳洲皮爾灣（Peel Inlet）非法捕撈不合規格藍泳蟹（Blue Swimmer Crabs），被當地漁業部人員查獲，其後遭法庭判處各罰款3,815澳元（約2.1萬港元），另須共支付訟費194澳元（約1,082港元），即合共罰款總金額7824澳元（約4.3萬港元）。



該對夫婦在庭上辯稱不知道要測量螃蟹尺寸，亦不清楚有數量限制，但法拒絕接納其解釋，形容2人的表現「極度天真」（incredibly naive）。



一對華裔夫婦在西澳洲非法捕撈不合規格藍泳蟹並拍照留念，最終被重罰。（AI生成圖片）

出遊捕蟹被當場截查 違規數量超額3倍

事件發生於今年1月1日（元旦）晚上約7時。被告夫婦薛明富（音譯，Mingfu Xue）與薛麗麗（音譯，Lili Xue）前往西澳洲曼杜拉（Mandurah）附近的Coodanup海岸捕蟹，當時2人在現場捕撈並拍照留念，卻未意識到其行為已觸犯法律。

西澳當地抓捕藍泳蟹需要測量尺寸，蟹殼最小寬度須達127毫米才符合法定尺寸要求。（AI生成圖片）

當地漁業執法人員（Fisheries officers）在現場巡查時發現2人行為，隨即上前檢查其捕蟹容器，結果顯示2人捕獲的63隻藍泳蟹中，只有1隻符合法定尺寸要求，其餘62隻均為體型過小的「幼蟹」，同時2人捕撈數量超出法定配額43隻。根據西澳當地規例，休閒捕蟹人士每人每天可捕撈10隻藍泳蟹，且蟹殼最小寬度須達127毫米。

漁業執法人員在現場檢獲62隻均爲體型過小的藍泳蟹，超法定配額3倍。（AI生成圖片）

辯稱「不知規則」遭法官駁回

案件於今年4月7日在曼杜拉裁判法院（Mandurah Magistrates Court）作出裁決，2名被告缺席聆訊。根據2人早前接受漁業部門調查時的口供，薛麗麗辯稱自己完全不知道需要測量螃蟹尺寸，亦不清楚在捕捉時有數量限制。

主審法官加文·麥考連（Gavin MacLean）拒絕接納其解釋，形容2人的表現「極度天真」（incredibly naive），並指出：「他們在現場不停拍照，卻對最基本規則一竅不通。」

他們在現場不停拍照，卻對最基本規則一竅不通。 主審法官加文·麥考連（Gavin MacLean）

最終，2人各被判罰款3,815澳元（約2.1萬港元），並須合共支付訴訟費194澳元（約1,082港元），折合總罰款約4萬港元。

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搭港鐵也有意外收穫？有港鐵乘客於網上發文分享，在奧運站遇到1名大叔推着放有膠桶的車仔，他好奇一瞥見到一大抽蟹，問道「咁多蟹嘅」，大叔回答60元，他就這樣在站內買了一大抽蟹回家，總共約15隻。由於他不知道是什麼品種的蟹，亦不懂煮法，故詢問廣大網民。



有熱心網民解答說，「石蟹，冇膏但多肉，又實又甜，係啲殼好硬，唔好用牙咬，用工具開嚟食」，又指出價錢超值，「咁平！街市百幾蚊斤！」、「依啲可遇不可求」，亦有網民關注「呢個綁蟹技術好高超」、「好犀利，嗰個人一定係漁民，居然識得咁樣綁成一抽蟹」。



有港鐵乘客於網上發文分享，在奧運站買了一大抽蟹回家。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」影片截圖）

該乘客於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」以題為「港鐵奇遇記」發文，表示「剛剛港鐵站內見到有位叔叔推住車仔，膠桶內有啲嘢，我八卦望下，見倒一抽嘢，望真啲，原來有一大抽蟹，我問叔叔『咁多蟹嘅？』，佢答『60蚊！』，就係咁，我就喺站內買咗抽蟹！」。

搭港鐵遇大叔攜一大抽蟹 乘客超抵價買走

他問道：「請問係咩蟹嚟？點煮好？可以清蒸嗎？謝謝各位師傅解答。」影片見到該抽蟹非常整齊地用鹹水草綁着，蟹鉗仍有少許郁動，並非死蟹。

有熱心網民解答說，「石蟹，冇膏但多肉，又實又甜，係啲殼好硬，唔好用牙咬，用工具開嚟食」。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」影片截圖）

網民：本地石蟹60蚊好抵

有熱心網民解答是石蟹，又大讚便宜，「四點石蟹好嘢嚟」、「本地石蟹，60蚊好抵，蒸完慢慢搣嚟食」、「正啊，咁大抽60蚊抵！」、「非常鮮甜的石蟹，隔水蒸熟已非常好食，才60元，覺得非常幸運」、「好食，但千祈唔好用牙咬，因為個殼硬過你條命」。

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