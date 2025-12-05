6中國男子乘船抵西澳洲被捕　登陸後闖原住民社區惹矚目

澳洲警方表示，6名中國公民周一（12月1日）乘船至西澳洲海岸，在偏遠原住民社區卡倫布魯（Kalumburu，音譯）附近遭發現，警方作出逮捕行動。該社區居民表示，這個地方十分偏遠，這些亞洲面孔在當地格格不入。



西澳警方發布聲明表示，一名休班警官周一在卡倫布魯以北約12公里處發現2名男子，次日在卡倫布魯又發現其他4人。

西澳警務廳長惠特比（Reece Whitby）證實這些男子是中國公民。據報道，這6人乘坐一艘不明船隻抵達澳洲，並且是更大群體的一部分。他們已被澳洲邊境部隊（ABF）拘留。

原住民社區地處偏遠 亞洲面孔惹人矚目

卡倫布魯位於西澳洲最北端，距離珀斯（Perth）約3000公里。

澳洲廣播公司（ABC）引述當地居民瓦伊納（Esther Waina）表示，該社區幾乎與世隔絕。

澳洲國旗。 （Getty Images）

她表示社區成員周一看見幾名亞洲男子走出碼頭，感到十分驚訝：「一群陌生人怎麼會來到我們的土地上？我們的人民生活在海邊，他們隨時可能突然出現並傷害我們任何人。」

近年偶有非法入境事件

這並非西澳洲初次迎來不速之客，早在去年二月，39名自稱來自巴基斯坦和孟加拉的男子，從印尼乘船抵達西澳洲偏遠的比格灣。

去年4月，一群中國公民來到位於卡倫布魯西北部的Truscott空軍基地，他們在申請庇護後被ABF拘留。