16歲香港留學生與寄宿家庭爭執遭遣返　西澳華人社區籲徹查醜聞

一名16歲香港女留學生今年3月在西澳（WA）與寄宿家庭發生爭執，事主報警求助後，遭當局即時遞解出境，並取消入學及住宿證明等文件。西澳華人社區組織「中華會館」（Chung Wah Association）事後呼籲政府對此事展開調查，認為其遭到歧視。



西澳中華會館會長陳挺周三表示，將致函西澳國際及高等教育部長布堤（Tony Buti），要求對此事進行調查並追究責任。陳挺對澳媒WAMN表示，案件中的女留學生受到了種族歧視，認為西澳公立專科技術學院（TAFE International WA）的相關人員必須承擔責任。

據報道，這名被稱為「Andrea」的香港學生，在當地留學期間遭寄宿家庭各種無理對待，包括禁止她在晚上9時半後去廁所、刷牙，深夜大力拍她房門長達2小時等。雙方一日因浴室頭髮清潔問題而陷入爭執後，Andrea報警求助，而政府所屬的西澳公立專科技術學院（TAFE International WA）一名員工卻要求她即時離境返港。

Andrea沒有任何不當行為記錄，但學院當時通知她須在10分鐘內收拾行李並前往機場。(網上圖片)

報道還稱，Andrea沒有任何不當行為記錄，但學院當時通知她須在10分鐘內收拾行李並前往機場。而在經歷這段磨難兩天後，她已經返回澳洲，目前在西珀斯繼續學習。

陳挺說：「我希望政府能夠採取正確的行動，展開調查，消除種族歧視的印象，追究責任將使其他孩子家長更有信心相信西澳是一個安全且友好的學習之地。」

隨着當地媒體、網絡的報導，這次事件已經引發澳洲社會對於寄宿家庭收費的激烈討論。有意見認為寄宿家庭現時的收費過低，難以在為留學生提供高品質照顧同時維持家庭正常生活。

西澳中華會館會長陳挺（影片截圖）

以珀斯（Perth）為例，目前每周接待寄宿學生的費用約為380澳元（約1912港元），這筆費用則包括食宿和水電費。陳挺認為，在澳洲家庭面臨高生活成本和住房危機的情況下，這筆費用遠不夠。

西澳大利亞州州長庫克（Roger Cook）被記者問及事件時堅稱，西澳仍然是一個「安全的學習之地」。他說：「我不知道那次驅逐的具體情況，但我知道，亞洲各地的家長現在都把澳洲視為一個讓孩子繼續深造的安全之地，而不是像美國這樣的其他市場。」