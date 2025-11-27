搭港鐵遇大叔攜一大抽蟹　乘客超抵價買走　網民：綁蟹技術好高超

搭港鐵也有意外收穫？有港鐵乘客於網上發文分享，在奧運站遇到1名大叔推着放有膠桶的車仔，他好奇一瞥見到一大抽蟹，問道「咁多蟹嘅」，大叔回答60元，他就這樣在站內買了一大抽蟹回家，總共約15隻。由於他不知道是什麼品種的蟹，亦不懂煮法，故詢問廣大網民。



有熱心網民解答說，「石蟹，冇膏但多肉，又實又甜，係啲殼好硬，唔好用牙咬，用工具開嚟食」，又指出價錢超值，「咁平！街市百幾蚊斤！」、「依啲可遇不可求」，亦有網民關注「呢個綁蟹技術好高超」、「好犀利，嗰個人一定係漁民，居然識得咁樣綁成一抽蟹」。



有港鐵乘客於網上發文分享，在奧運站買了一大抽蟹回家。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」影片截圖）

該乘客於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」以題為「港鐵奇遇記」發文，表示「剛剛港鐵站內見到有位叔叔推住車仔，膠桶內有啲嘢，我八卦望下，見倒一抽嘢，望真啲，原來有一大抽蟹，我問叔叔『咁多蟹嘅？』，佢答『60蚊！』，就係咁，我就喺站內買咗抽蟹！」。

搭港鐵遇大叔攜一大抽蟹 乘客超抵價買走

他問道：「請問係咩蟹嚟？點煮好？可以清蒸嗎？謝謝各位師傅解答。」影片見到該抽蟹非常整齊地用鹹水草綁着，蟹鉗仍有少許郁動，並非死蟹。

有熱心網民解答說，「石蟹，冇膏但多肉，又實又甜，係啲殼好硬，唔好用牙咬，用工具開嚟食」。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」影片截圖）

網民：本地石蟹60蚊好抵

有熱心網民解答是石蟹，又大讚便宜，「四點石蟹好嘢嚟」、「本地石蟹，60蚊好抵，蒸完慢慢搣嚟食」、「正啊，咁大抽60蚊抵！」、「非常鮮甜的石蟹，隔水蒸熟已非常好食，才60元，覺得非常幸運」、「好食，但千祈唔好用牙咬，因為個殼硬過你條命」。

有網民提議可放冬瓜一同煲湯，味道鮮甜，亦有人提議，「買定啤酒或白酒，石蟹洗乾淨原隻蒸，就咁食已經好甜，亦可以點喼汁或大紅浙醋」、「石蟹煲粥好甜，炒薑蔥也可」、「煮之前用刀背敲碎晒啲殼先，炒同咖喱整都好食」。

樓主分享將部分蟹拆肉煎蛋，「兩位寶貝（幼子）好鍾意食，好快清晒」。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主：兩兒愛吃蟹肉煎蛋，好快清晒

樓主其後於留言區回覆網民說，他出入奧運站6年才第一次遇到該位賣蟹大叔，他買走的該抽蟹約有15隻，估計有3至4斤，「全部都生勾勾」，大叔用膠袋裝着讓他帶回家，他將蟹清蒸及煲粥，「冰咗20分鐘，蒸嘅時候都仲郁，甩咗好多爪」，形容「細隻唔多肉」，不清楚是否與季節有關，又指「內臟好乾淨」。樓主亦分享將部分蟹拆肉煎蛋，「兩位寶貝（幼子）好鍾意食，好快清晒」。