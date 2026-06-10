愛妻車禍失憶！視丈夫子女如陌生人　他守候8年重辦婚禮再娶她

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。



馬來西亞男子阿米魯與妻子魯比雅圖在婚禮上的合照。（TikTok@storie.my）

車禍奪走記憶 摯愛家人成陌路

這段動人故事始於2018年。馬來西亞男子阿米魯（Amirul Hisham Mat Sharif）與妻子育有7名子女，原本生活美滿。然而經歷了一場嚴重的車禍後，徹底改寫這個家庭的命運。妻子魯比雅圖（Rubiyatul Iski Ishak）在意外後陷入昏迷，醒來後雖然保住性命，卻失去了大部分記憶，她忘記了與丈夫共度的歲月，甚至不認得孩子。

阿米魯在影片中向妻子示愛，情深地說「只想給妻子交出他的真心」。（TikTok@storie.my）

愛妻失大部份自理能力需貼身照顧

阿米魯在馬來西亞公共廣播電視Berita RTM受訪時憶述，昏迷的妻子醒來時睜開眼看著他，眼神只有陌生與冷淡，而除了失憶，妻子失去大部份自理能力，甚至出現失禁情況，必須穿着成人紙尿褲，生活起居長期需要依賴他人照顧。

車禍後失憶的魯比雅圖，至今仍無法記起太多往事。（TikTok@storie.my）

8年不離不棄 丈夫：這是我的責任

在漫長的8年間，阿米魯一邊照顧年幼子女，一邊細心呵護失憶的妻子，耐心陪伴她復健、重新認識生活。

阿米魯坦言：「這是我的責任，無論遇到什麼困難，我們都必須面對，而不是逃避問題。」

為了給孩子樹立榜樣，阿米魯始終保持樂觀與耐心。失憶的魯比雅圖在TikTok影片中受訪時亦感動表示，雖然自己依然記不起往事，但這幾年來，是丈夫無微不至的呵護讓她重新建立了安全感。

阿米魯與魯比雅圖首次結婚的舊照，2人之間溢滿愛意。（TikTok@storie.my）

阿米魯與魯比雅圖於2026年重舉辦「家庭婚禮」，再次「結婚」 。（TikTok@storie.my）

父子秘密籌備婚禮 交換婚戒讓愛重生

為了給予妻子一份新的承諾，阿米魯早前在兒子的協助下，於家中策劃了1場簡單而溫馨的「家庭婚禮」。在TikTok影片中，這對患難夫妻穿上大馬傳統結婚禮服步入客廳，兒子在一旁拋灑花瓣迎接。

2位兒子在門口迎接夫妻2人並為他們撒花。（TikTok@storie.my）

夫妻2人都為此次婚禮感到幸福，面露燦爛笑容。（TikTok@storie.my）

在交換戒指的儀式上，阿米魯沒有買新戒指，而是選擇將當年的婚戒再次套進妻子的無名指。他深情表示，不希望給妻子第2隻戒指，因為他只想再次奉獻出自己的真心。目睹丈夫多年來的付出，魯比雅圖忍不住落淚感嘆：「我當初選擇他做丈夫，果然沒有嫁錯人。」

妻子直言「沒有選錯人」。（TikTok@storie.my）

在婚禮中，夫妻2人交換當年結婚時的婚戒。（TikTok@storie.my）

一家人在影片中溫馨互動感動所有網民。（TikTok@storie.my）

這段真實故事的片段在網上傳播後，引發大量關注，網民紛紛留言祝福，大讚丈夫有情有義，認為這段感情印證了「真正的愛，不會因為記憶消失而離去」。

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相信任何人揀選伴侶，都想對方同時有內在美和外在美。台灣有女生在「Dcard討論區」表示，最近和1名男生曖昧，「個性真的是我歷任男友裏面最細心的，會為了送我回家跑超級遠的路」，對方還注意許多細節，會照顧樓主情緒，非常體貼。樓主坦言「感受到第一次被在意的感覺」，加上雙方個性和價值觀都近似，理應可以發展下去，「但唯一的缺點是外貌不太好看，可能是沒有生理性喜歡」，她在網上詢問「這樣還要繼續發展下去嗎？」。



樓主認為暖男「唯一的缺點是外貌不太好看，可能是沒有生理性喜歡」。（AI生成圖片）

網民：只是喜歡他對你的好

大量網民在帖文留言，「如果你願意，就不會上來發文了」、「你沒有喜歡他，只是喜歡他對你的好」、「沒有生理性喜歡，所以你是打算留着工具人嗎？」、「花錢協助整形成你要的樣子，個性你愛的，外型你愛的，完美」。

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