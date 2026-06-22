東西南北瓜湊齊了！台灣餐廳現北瓜惹議　煮後像魚翅　低脂高營養

「東西南北瓜湊齊」！冬瓜、南瓜、西瓜、是大眾日常熟悉的瓜果，但原來還有「北瓜」（魚翅瓜）。近日有台灣民眾於當地餐廳發現1顆外形奇特的巨型瓜果，名牌寫著介紹「我是北瓜」。照片曝光後引發網民熱烈討論。不少網民嘖嘖稱奇，更有網民揭秘其別名——原來它就是俗稱「魚翅瓜」的品種，在內地更有超過600年的種植歷史，而香港亦不時有售，亦可稱為「黑籽南瓜」。



北瓜在香港多稱為「魚翅瓜」，體型飽滿，表皮布滿深綠色大理石狀網紋，與常見瓜類外觀差異明顯。（fb@鍾豐光）

網民Facebook報料：食齊冬南西瓜 首次見「北瓜」

台灣有網民早前在Facebook群組「路上觀察學院」分享照片，其於1間酒店展示台上，發現1顆體型飽滿的罕見瓜果，表皮布滿深綠色大理石狀網紋，與常見瓜類外觀差異明顯，旁邊文字牌介紹其名為「北瓜」。令該樓主大開眼界，直言吃遍冬瓜、南瓜、西瓜，卻是首次見到北瓜。

網民揭秘：烹調後變絲狀 爽脆似「魚翅」

該照片隨即引發大量網民留言互動，不少人紛紛好奇提問。隨後有熟悉農產的網民解惑，指出「北瓜」其實並非噱頭，而是真有其物。北瓜不僅可食用，用於炒菜、燉湯皆宜，烹煮後果肉會自然拆解成細密絲狀，質感滑嫩清爽，口感神似魚翅，因此也被稱為「魚翅瓜」。不少曾品嚐的網民大讚：「北瓜口感爽脆，汁水開胃，煮湯味道鮮甜」。

北瓜烹煮後果肉會自然拆解成細密絲狀，質感滑嫩清爽，口感神似魚翅，因此也被稱為「魚翅瓜」。（fb@Organic Journey）

北瓜烹煮後果肉會自然拆解成細密絲狀，質感滑嫩清爽，口感神似魚翅，因此也被稱為「魚翅瓜」。（YouTube影片截圖）

傳說被送往地府進貢 明代大將曾靠它救全軍

關於北瓜，民間亦有不少趣談。相傳古時「東南西北」4大瓜齊全，但北瓜因被送往民間傳說中的地府進貢，自此人間少見。而此次掀起熱議的北瓜，在內地更有明代大將鄧愈以其解軍糧之困的傳奇。相傳明代大將鄧愈北征途中糧盡，在沙漠邊緣發現此瓜，士兵煮食時見果肉成絲，笑稱「食魚翅」，全軍士氣大振。鄧愈認為此乃天意，遂將種子帶回故鄉安徽種植，至今已流傳600年。加上乾隆皇帝讚其清爽，一度成為貢品，被視為「瓜中珍品」。

低脂營養高 富含蛋白質及維生素

北瓜不僅寓意吉利，營養價值亦極高，富含蛋白質及維生素，且低脂清爽，部分餐廳亦開始引入「魚翅瓜」作為特色養生菜，取代真魚翅。此次北瓜爆紅，不少網民笑言：「終於湊齊四大天王」、「不用去地府都能吃到北瓜」。

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網民們疑惑表示「這主理人是賣西瓜的吧」。（資料圖片）

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