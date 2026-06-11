有片！西瓜大盜深夜割網狂偷瓜　攤主飛車圍堵　他逆線入小道逃脫

河北保定出現西瓜大盜！西瓜賊在深夜手持匕首，「全副武裝」熟練地割開防護網繩偷西瓜，攤主為捉賊，特地安裝CCTV足足埋伏半個月，日前西瓜賊再度現身，攤主出動2部私家車進行攔截，但還是被西瓜賊逆線駛入小道逃脫，當地公安已經介入調查。



河北保定發生1宗西瓜大盜案，攤主為捉賊，特地安裝CCTV足足埋伏半個月。（網上影片截圖）

瓜賊在深夜手持匕首，全副武裝熟練地割開防護網繩偷西瓜。（網上影片截圖）

西瓜賊全副武裝熟手割網偷瓜

據《新京報》報道，事發在6月8日凌晨，從攤主發布的CCTV片段可以看到，這名西瓜賊非常「專業」，全副武裝戴好頭盔、口罩和手套，他來到西瓜攤位前，拿出1把匕首熟練地將防曬網繩割開，隨即將這些西瓜搬上其無牌電動三輪車。

西瓜賊非常「專業」，全副武裝戴好頭盔、口罩和手套。（網上影片截圖）

駕2車攔截遭逆線逃脫 當地公安介入

受害攤主透露，附近攤位近期頻繁失竊，所以特地安裝CCTV，並埋伏足足半個月，攤主發現西瓜賊現身後，隨即發動2部私家車進行攔截，企圖將無牌三輪車堵死，攤主表示：

這個場景就像電影裡面警匪片情節一樣，我們一直在追他，他一直在甩我們。

但狡猾的西瓜賊利用電動三輪車優勢，突然逆線駛入狹窄小道，成功擺脫私家車。攤主無奈報警並坦言「我想發動廣大網友找一下這個人」，目前當地公安正全力展開調查。

攤主發現西瓜賊現身後，隨即發動兩部私家車進行攔截。（網上影片截圖）

狡猾的西瓜賊利用電動三輪車優勢，突然逆線駛入狹窄小道，成功擺脫私家車。（網上影片截圖）

網民：這麼便宜的東西有必要偷嗎

事情發布到社交平台後引起網民熱議，紛紛表示「這麼便宜的東西有必要偷嗎」、「一看就是老手，有備而來」、「這是搞0元批發？」，更有眼尖的網民化身「偵探」，根據CCTV片段推測賊人的外貌特徵「身高176左右，是個男性，有點輕微駝背」、「上衣外套是個體能訓練服」。

其他報道：百萬粉絲網紅邊牧被偷！¥180賤賣予狗販宰殺 偷狗夫婦：又沒犯法

擁有百萬粉絲的網紅狗狗，竟被偷走低價售出後殘忍宰殺！旅行博主郭先生飼養了近9年、在網上擁有逾百萬粉絲的隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」，日前在河南田間留守時，竟遭一對男女強行偷走。更令人憤怒的是，2名偷狗賊僅以180人民幣（約195港元）的低價賣給狗販殘忍宰殺。當時正在海外旅遊的郭先生得知愛犬失蹤後，立即中斷環球旅行緊急回國並報警，更曾開出5,000人民幣（約5,400港元）尋犬，可惜最終傳來噩耗。



郭先生經常與愛犬出遊，痛失愛犬十分傷心，最終找到偷狗男女是一對夫婦，但犯罪者家屬毫無悔意，男子曾狡辯以為狗狗無飼主，其後冷漠稱：「不就是一條狗嗎？賠你200人民幣，別折騰了，我又沒犯法！」郭先生堅決拒絕私下了結，強調一定「告到底」，目前當地警方已正式立案調查。事件曝光後引發網民眾怒，紛紛指責這對偷狗夫妻的惡劣行徑。



在全網絡擁有逾百萬粉絲的隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」。（網上圖片）

在隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」早前在田間留守時，竟遭一對狠心男女強行偷走，然後賣給狗販殘忍宰殺。（網上圖片）

主人中斷環球旅行 曾懸賞¥5,000尋犬

綜合內地媒體報道，事發於河南商丘寧陵縣，今年5月11日，郭先生的父親帶着愛犬「鋤頭」到田間幹活，乖巧的狗狗一如既往在車邊留守，豈料父親完成耕作後，驚覺「鋤頭」已不知所終，家人在附近苦尋無果。

過幾天後，正在海外的郭先生得知愛犬失蹤的消息，緊急中斷環球旅行，指示家人立即報警，並翻看閉路電視片段追查，自己則連夜購票回國，同時在各大社交平台發布尋狗啟事影片，並開出5,000元人民幣（約5,400港元）賞金，希望能尋回如同家人的愛犬。

郭先生在各大社交平台發布尋狗啟事影片，並開出5,000元人民幣賞金，希望能尋回愛犬「鋤頭」。（Youtube@用青春去旅行）

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百萬粉絲網紅邊牧被偷！¥180賤賣予狗販宰殺 偷狗夫婦：又沒犯法