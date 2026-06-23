內地男借「加班」1年盜竊150次變「夜班大盜」　 老闆查CCTV揭發

浙江台州近日爆出1宗職場盜竊案。1名任職8年的汽車廠資深員工長期以「加班」為名，深夜潛入廠房偷取銅電極帽變賣，作案長達1年多超過150次，最終被廠方透過閉路電視片段識破，遭警方刑事拘留。



1名任職8年的汽車廠資深員工，長達1年借口「加班」盜竊超過150次。（浙江公安公衆號）

員工「螞蟻搬家」偷銅部件 1年逾150次

據浙江公安於5月21日公布的案情細節顯示，涉案的馬某於2018年入職該汽車製造廠，擔任廠房維修技師，他在同事眼中一直表現勤奮，經常主動留下加班，深夜仍在廠房逗留，一度被視為模範員工。直至某日他在焊裝廠房整理物料時，發現加工剩餘的銅電極帽有變賣價值，一時貪念起，決定鋌而走險。

馬某盜走的銅電極帽。（浙江公安公衆號）

馬某於2025年3月開始每晚假意返回工廠加班，拍卡入廠後潛入廠房，將少量銅電極帽塞進衣袋，帶離廠區並藏於車尾箱。起初他心有不安，但數日後未被廠方發現，便愈加猖狂。他以「螞蟻搬家」方式累積贓物，積累約10次後湊夠百斤便變賣套現。據其落網後交代，自2025年3月至2026年5月期間，他平均每個月至少藉詞加班盜竊10次，累計作案次數逾150次。

馬某每晚回工廠加班將少量銅電極帽塞進衣袋，帶離廠區並藏於車尾箱。（浙江公安公衆號）

東窗事發終落網 法律後果嚴重

直至2026年4月底，工作人員盤點物料時，發現銅電極帽的數量明顯減少，核對賬目均不符，引起廠方警覺。廠方隨即在廠房臨時加裝閉路電視，終於在5月10日凌晨3時，攝錄到1名員工進入廠房後快速離開的畫面，工作人員一眼就認出此人正是馬某。

廠方其後翻查打卡紀錄和廠區大門閉路電視片段，發現馬某每次進出廠區時，外衣口袋都會「由扁變脹」，證據確鑿。老闆果斷向警方報案，警方接報後調查。

馬某已於5月14日早上被警方依法刑事拘留。（浙江公安公衆號）

馬某於5月14日早上在租住的房屋內被拘捕歸案，對其盜竊行為供認不諱。目前馬某因涉嫌盜竊罪，已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

其他報道：婚禮老鼠！男子扮遠房親戚混入蹭飯 取走名貴煙酒 涉盜竊懲處

遇到不認識的賓客，到底是「遠房親戚」還是「婚禮老鼠」？浙江溫州日前發生一宗令人咋舌的婚宴竊案，1名陌生男子大搖大擺混入婚禮，不僅淡定入座大吃大喝，更積極上台參與互動遊戲贏取現金紅包，直至散席後，主人家點算物資時發現名貴煙酒失蹤，報警求助才揭發這名男子「蹭飯」惡行。警方其後拘捕這名男子，依盜竊罪處理。



該男子在入場時自稱是「男方父親的親戚」，借由婚禮現場較大、人員身份混雜隱藏自己的「蹭席」行為。（網上影片截圖）

婚禮尾聲清點物資 主家丟失煙酒後報警

據內地媒體《錢江視頻》報道，事發於溫州鹿城區某宴會中心內，當晚約8時，場內1場婚禮準備結束，主人家清點物資時發現，其中1桌未開封的「五糧液」名牌白酒及2盒「中華」香煙離奇消失，詢問親友無人拿取，主人家心存疑惑，決定報警並翻看閉路電視（CCTV）畫面。

婚禮結束後，主人家清點物資時發現，其中有桌1瓶未開封的「五糧液」名牌白酒及2盒「中華」香煙消失。（AI生成圖片）

陌生男冒充親戚蹭席 吃飯領紅包還取走禮品

閉路電視畫面顯示，1名陌生男子淡定地坐在靠近出口的19號桌，冒充是「男方父親的親戚」入座，席間他表現得像個真正的賓客，不僅從容飲宴，還積極參與互動遊戲拿走230人民幣（約260港元）現金紅包，婚宴結束時，他更將桌上剩餘的1瓶「五糧液」名牌白酒及2盒「中華」香煙等物品塞入打包袋，隨後揚長而去。

全文：婚禮老鼠！男子扮遠房親戚混入蹭飯 取走名貴煙酒 涉盜竊懲處