有片│銅鑼灣現扒手黨？大媽賤招偷皮鞋！服裝店尋人嘆：好多小偷

店舖盜竊是嚴重罪行，切勿以身試法！有銅鑼灣服裝舖店主於社交平台Threads發布閉路電視（CCTV）影片尋人，顯示有穿黑衣大媽於店舖內至少偷去1雙皮鞋，且一直徘徊，似乎意猶未盡，提醒「銅鑼灣真係好多小偷，而且好多扒手……大家真係要小心」。



網民看過大媽盜竊手法震驚，「咁快手，一入嚟已經偷，似慣犯」、「睇佢個欲罷不能衰樣，應該係會再犯！認住拉佢！」。亦有網民感嘆，「已經市道唔好㗎啦，做生意都艱難，仲要俾人偷嘢，唉」。



有銅鑼灣服裝舖店主發布閉路電視（CCTV）影片尋人，顯示有穿黑衣大媽於店舖內至少偷去1雙皮鞋，且一直徘徊，似乎意猶未盡。（Threads@ivy_li_2468）

「銅鑼灣真係好多小偷，俾人偷鞋、偷衫、偷電話……而且好多扒手，大家真係要小心」。該銅鑼灣服裝舖店主於Threads發布閉路電視影片，顯示有大媽於店舖內至少取去1雙皮鞋，沒有付款就離開。

黑衣大媽 2 分鐘「遮掩偷鞋」全過程曝光

影片長約2分半鐘，當時為5月22日下午5時許，1名穿黑衣大媽走入店舖後，從靠近門口的貨架拿起1雙黑色皮鞋。她之後拿着鞋子移動四處張望，趁無人為意，利用衣服貨架遮掩把黑色鞋放入自己的挽手袋內。

穿黑衣大媽走入店舖後，從靠近門口的貨架拿起1雙黑色皮鞋。（Threads@ivy_li_2468）

穿黑衣大媽走入店舖後，從靠近門口的貨架拿起1雙黑色皮鞋。（Threads@ivy_li_2468）

大媽之後拿着鞋子移動四處張望，趁無人為意，利用衣服貨架遮掩把黑色鞋放入自己的挽手袋內。（Threads@ivy_li_2468）

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大媽店舖內外徘徊意猶未盡

不過大媽得手後沒有即時離開，繼續在店內徘徊，時而看衣服，時而看鞋，又不時觀察店員位置。約2分鐘後，大媽步離店舖，但一度在門口來回踱步，似乎意猶未盡。

大媽步離店舖，但一度在門口來回踱步，似乎意猶未盡。（Threads@ivy_li_2468）

網民震驚熟手：咁快手，似慣犯

影片引來網民嘩然，建議店舖報警，「一路喺到游走間舖 好明顯唔係睇衫」、「有點依依不捨，佢應該想繼續⋯⋯」、「睇佢個欲罷不能衰樣，應該係會再犯！認住拉佢！」、「熟手到呢……報警，佢咁快手，一入嚟已經偷，似慣犯，check下有冇嚟過？或再嚟？同行都要留意！」、「已經市道唔好㗎啦，做生意都艱難，仲要俾人偷嘢，唉」。

盜竊罪最高可處監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。

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