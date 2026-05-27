港鐵大媽疑偷電！擅用站內插座為手機叉電　違者罰$5000兼囚6個月

港鐵範圍內設有許多插座，但並不提供予乘客使用，任何人擅自取用恐已違例。Facebook群組「青衣街坊吹水會」流傳1張照片，懷疑有大媽在港鐵站內自動櫃員機旁邊，「插自己插蘇」為手機充電。照片雖未有拍到女子容貌，但看得出她身穿連身背心裙，樓主嘲諷情況「搞笑」。



樓主懷疑有大媽在港鐵站內自動櫃員機旁邊偷電，自備插蘇擅用插座為手機叉電。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民狠批偷電 提議通知港鐵

帖文引來許多網民留言，「偷電」、「原來可以㗎，咁大個仔都唔知」、「因為好客之道」、「通知港鐵啦」。

可被罰款$5,000 監禁6個月

根據《香港鐵路附例》第5條，任何人不得不當地觸摸、使用、搞弄、損壞或以其他方式干擾於鐵路任何部分使用的電力裝置、架空電纜或其他形式的電力裝備或不論屬何性質的設備。

另外，第28A條寫明除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得操作、移動或干擾鐵路處所上由港鐵公司擁有或控制的任何機械、電力、電子、電訊或其他器具，抑或操作或控制鐵路處所上由港鐵公司擁有或控制的任何機械、電力、電子、電訊或其他器具以及任何自動閘及電話的恰當使用的任何開關掣、控制杆或其他器件。兩項條文的刑罰均是罰款5,000元及監禁6個月。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）