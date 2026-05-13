洞口被遮擋也想繼續偷，真是猖狂！有港鐵乘客於網上發文表示，在元朗站大堂發現有女子盜竊回收箱膠樽，有女職員目擊警告女子「你咁樣等於偷嘢呀」，女子未有理會，女職員於是召「救兵」，兩名男職員前來制止。影片見到，其中1名男職員用手遮擋回收箱洞口，女子一度嘗試掰開男職員手掌未果。樓主說，女子最終「施施然執走3袋戰利品離開了」。



有港鐵乘客於網上發文表示，在元朗站大堂發現有女子盜竊回收箱膠樽。（Threads@on_drew.c7）

目擊事件的港鐵乘客於Threads發文發片，指出在元朗站大堂發現有女子盜竊回收箱膠樽，有女職員到場警告女子，「小姐，你咁樣等於偷嘢呀」，惟「講完見無反應」，女職員於是召「救兵」。

港鐵元朗站女子偷回收箱膠樽 圖掰開職員擋洞口手掌

第一段影片見到，1名穿泥黃色上衣的女子伸手進回收箱洞口盜竊膠樽。第二段影片則見到，兩名男職員前來，在女子身旁制止，其中1名男職員用手遮擋洞口，讓女子無法再伸手進去，女子一度嘗試掰開男職員手掌未果，只好執拾地上多袋物品離開。

女子伸手進回收箱洞口盜竊膠樽。（Threads@on_drew.c7）

第二段影片見到，男職員用手遮擋洞口，讓女子無法再伸手進去，女子一度嘗試掰開男職員手掌未果。（Threads@on_drew.c7）

男職員用手遮擋洞口，讓女子無法再伸手進去，女子一度嘗試掰開男職員手掌未果。（Threads@on_drew.c7）

網民估女子：拎去入樽機，有1毫子袋返

網民留言批評盜竊回收箱物品的人，「離晒譜，戶外偷都算，港鐵內偷」，又猜測偷膠樽原因，「佢應該係拎去嗰啲入樽機，有1毫子袋返」。

盜竊回收箱物品有機會觸犯盜竊罪，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

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