「老年模特」高薪招聘陷阱！六旬婦被貸款¥4.7萬　兒子報警終退回

模特兒高薪聘請陷阱要小心！內地近月發生針對長者的求職騙案，杭州一名62歲羅姓婦人透過招聘平台尋找模特兒兼職，原以為能賺取近萬元人民幣月薪，豈料墮入騙局，在工作人員操作下被開通支付寶「花唄」貸款功能，支付了高達4.7萬人民幣（約5.4萬港元）「推廣費」。其子發現賬單後報警，揭發涉案公司曾涉及數十宗同類糾紛，最終在公安及警察介入下，獲全數退款。



杭州一名62歲羅姓婦人透過招聘平台尋找模特兒兼職，原以為能賺取萬元人民幣月薪，豈料墮入騙局。（網上影片截圖）

杭州62歲的羅大姐在內地招聘網站「58同城」看到「老年模特」兼職信息，被「毋須押金、月薪可達一萬」的條件吸引。（網上影片截圖）

毋須押金高薪招聘「老年模特」陷阱 六旬婦被開通貸款近¥5萬

據陸媒《1818黃金眼》報道，杭州62歲的羅大姐在內地招聘網站「58同城」看到「老年模特」兼職信息，被「毋須押金、月薪可達一萬」的條件吸引。她前往杭州逸途文化創意有限公司面試時，工作人員聲稱可為其建立檔案及推廣，但需支付費用。

羅大姐因渴望增加收入，於是同意支付，但她不熟悉電子支付，在對方操作下，先後多次嘗試轉賬，最終被對方開通支付寶的「花唄」分期功能，成功扣除4.7萬人民幣（約5.4萬港元），連利息總額逾5萬人民幣（約5.8萬港元）。

羅大姐在工作人員操作下被開通支付寶「花唄」貸款功能，支付了高達4.7萬人民幣（約5.4萬港元）的「推廣費」。（網上影片截圖）

羅大姐被對方私自開通支付寶的「花唄」分期功能，成功扣除4.7萬元，連利息總額逾5萬元。（網上影片截圖）

兒子查賬揭發騙局 雙方糾紛不斷

直至4月下旬，羅大姐的兒子孫先生檢查支付寶賬單時，驚覺母親背負巨額貸款，追問下才揭發事件。孫先生發現，所謂的「代理合同」並未明確費用明細，且發現支付過程中部分交易紀錄被刪除。該公司負責人趙老闆及員工則辯稱未操作過羅大姐的手機，合同未寫金額是因為費用未付齊，雙方就操作細節、合同完整性等問題爭執不下。

公安介入調查後發現，涉事公司並非初犯，物業保安透露該公司幾乎每周都有類似的經濟糾紛發生，涉案公司負責人起初態度強硬，一度要求扣除「試拍費」，但在警方介入及調解下，最終同意全額退回47,554人民幣（約5.4萬港元）。

兒子孫先生發現，所謂的「代理合同」並未明確費用明細，且發現支付過程中部份交易紀錄被刪除。（網上影片截圖）

公安介入調查後發現，涉事公司並非初犯，物業保安透露該公司幾乎每周都有類似的經濟糾紛發生。（網上影片截圖）

警方受理合同詐騙案 提醒求職莫輕信

目前杭州警方已正式受理此宗「合同詐騙」舉報。法律人士提醒，正規招聘機構絕不會要求求職者預先支付「推廣費」或「服務費」，長者對電子支付工具及分期貸款未必熟悉，不法分子往往利用此漏洞代理操作造成金錢損失，家屬應多留意長者財務狀況，如有懷疑，應立即保留合同及轉賬紀錄報警。