日本關西深度遊｜奈良深山藏「曱甴神」　滅蟲公司供奉蟑螂像25年

提到奈良，許多人第一時間會想到可愛的小鹿，但原來在奈良縣深山中，竟藏着1座受人供奉逾25年的「巨型曱甴像」。這座位於上北山村林泉寺內的蟑螂銅像，近年憑藉獵奇造型及「人類寄生於蟑螂」的寓意，成為社交媒體上的小眾打卡熱點，更意外成為這座面臨消失危機的偏遠山村的「救星」。



該銅像看起來像是很強壯的曱甴，4條壯碩的手臂舒展，雙腳穩穩立於地面。（網絡圖片）

結合歌舞伎與相撲 造型「霸氣十足」

該銅像名為「戈奇戈奇天（ゴキゴキ天 Goki-Goki Ten）」，高約170厘米，以青銅鑄造，坐落於距離奈良市以南，大約2小時車程的上北山村林泉寺中，看起來很強壯的蟑螂。它並非一般的害蟲形象，而是具備擬人化的特點，4條壯碩的手臂舒展，雙腳穩穩立於地面，整體姿態融合歌舞伎經典舞姿與相撲入場儀式的莊重氣勢，視覺衝擊力極強。

該座巨型蟑螂銅像坐落於距奈良市以南，大約2小時車程的上北山村林泉寺中。（網絡圖片）

該雕像由雕塑家天野弘夫創作，於2000年11月正式落成，最令人驚訝的是，雕像腹部描繪了1座人類居住的城市。創作者表示，該設計是因為他想反其道而行——在神靈眼中，或許「人類才是寄生於蟑螂身上的生物」，藉此反思人類與萬物的關係，並安撫被視為害蟲的生物的靈魂。

蟑螂雕像腹部描繪了1座人類居住的城市。（網絡圖片）

滅蟲公司出資興建：殺敵3萬也要供奉

有趣的是，這座銅像的幕後金主竟然是大阪滅蟲公司「SONO（ソノ）」，該公司從事害蟲防治已30多年，每年開展蟑螂防治作業超2,000次，公司創始人南園良三郎與林泉寺前任住持是小學同窗，2人一拍即合，促成建造這座別樹一格的雕像。除了是想要打造文化景觀外，更帶有「供奉害蟲」及祈福的意義，體現了日本人對萬物皆有靈的獨特信仰。

這座「巨型曱甴像」不僅吸引日本本地年輕人專程到訪觀賞，更吸引了中國、波蘭等海外多國遊客慕名前來。林泉寺前任住持夫人小島美穗長期守護雕像，她表示，該雕像成為了她的精神寄託，也是聯結外地遊客與當地居民的紐帶，為當地居民創造了對外交流的機會。

400人山村的「救世主」 吸引全球遊客朝聖

上北山村位於奈良縣東南部，轄區總面積約274平方公里，山地覆蓋率高達97%，境內擁有「大峰奧掛道」，是世界遺產「紀伊山脈聖地與朝聖之路」重要組成部分，自然與人文底蘊深厚。截至2026年3月1日，村落僅400名居民共267戶，因本地就業機會匱乏，青年群體外流現象顯著，人口流失速度持續加快。

上北山村境內擁有世界遺產「紀伊山脈聖地與朝聖之路」重要組成部分「大峰奧掛道」，自然與人文底蘊深厚。（YouTube影片截圖）

該銅像憑藉獨特性與話題性散發魅力，令該村落成為打卡熱點，吸引了大批遊客到訪，成為推動鄉村振興的最大助力。該雕像為日本關西深度遊提供了新選擇，當遊客到訪隱世古寺參觀銅像時，既可遠離都市，感受古寺的靜謐氛圍，又能欣賞別具一格的藝術作品，帶來旅行的樂趣。

（綜合）

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跨國美食席捲亞洲各地，掀起一股有趣的「逆輸入」風潮。有網民笑稱世界就像掀起巨大的「美食換乘戀愛」：日本人在橫濱排長龍，只為嘗一頓中國品牌「楊國福」的麻辣燙，中國內地則為平價迴轉壽司「壽司郎」排隊數小時，兩種「自家平常，外國風墻」的反差引發熱烈討論。



日本人在橫濱排起長龍，只為嘗一頓中國品牌「楊國福」的麻辣燙。（小紅書＠一顆荔枝）

日本人在橫濱排起長龍，只為嘗一頓中國品牌「楊國福」的麻辣燙。（網絡影片截圖）

日本人排百米長龍 只為嘗「激辛中國西南煮」

有網民在小紅書發文分享，指自己在日本橫濱親眼見到「楊國福」麻辣燙門外大排長龍，畫面十分有趣。X (前稱 Twitter)上也有網民發布影片，顯示日本楊國福門店前大排長龍，隊伍延綿百米，帖主還說看穿搭可以判斷排隊的都是日本人。

不少在日華人也分享，表示在心齋橋、橫濱等地的楊國福分店，經常看到日本人撐傘排隊，只為吃上1碗「激辛（辣）中國西南煮」（關東煮的對應，網民對麻辣燙的趣味形容）。

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