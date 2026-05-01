楊國福麻辣燙日本爆紅　壽司郎中國熱爆　網民：中日美食換乘戀愛

跨國美食席捲亞洲各地，掀起一股有趣的「逆輸入」風潮。有網民笑稱世界就像掀起巨大的「美食換乘戀愛」：日本人在橫濱排長龍，只為嘗一頓中國品牌「楊國福」的麻辣燙，中國內地則為平價迴轉壽司「壽司郎」排隊數小時，兩種「自家平常，外國風墻」的反差引發熱烈討論。



日本人在橫濱排起長龍，只為嘗一頓中國品牌「楊國福」的麻辣燙。（小紅書＠一顆荔枝）

日本人在橫濱排起長龍，只為嘗一頓中國品牌「楊國福」的麻辣燙。（網絡影片截圖）

日本人排百米長龍 只為嘗「激辛中國西南煮」

有網民在小紅書發文分享，指自己在日本橫濱親眼見到「楊國福」麻辣燙門外大排長龍，畫面十分有趣。X (前稱 Twitter)上也有網民發布影片，顯示日本楊國福門店前大排長龍，隊伍延綿百米，帖主還說看穿搭可以判斷排隊的都是日本人。

不少在日華人也分享，表示在心齋橋、橫濱等地的楊國福分店，經常看到日本人撐傘排隊，只為吃上1碗「激辛（辣）中國西南煮」（關東煮的對應，網民對麻辣燙的趣味形容）。

日本人排起長龍，只為一嘗國內麻辣燙品牌「楊國福」。（網絡影片截圖）

網民形容麻辣燙是激辛中國西南煮，是關東煮的對應。（AI生成圖片）

壽司郎成「內地平價天花板」 旺季排足數百號

與此同時，日本國民品牌「壽司郎」在中國內地亦有極高人氣。壽司郎被視為價格親民的平價食堂，是日本的「大家樂」。有網民分享，在壽司郎排號，旺季動輒要排數百個號，不少人寧願花幾小時等位，也不願光顧其他壽司店，看重的就是其食材新鮮、價格親民的賣點。

壽司郎因食材新鮮、價格親民的賣點受中國人喜愛。（資料圖片）

對「在地日常」與「異國風情」的雙重嚮往

這股「跨國換乘」熱潮，讓不少網民調侃「旅遊也是一樣，本質就是自己玩膩了去玩別人玩膩的，自己的飯吃膩了去吃別人吃膩的」。有網民驚訝表示，「國內麻辣燙都鬥得難分難解，沒想到日本人居然被楊國福的湯底征服」。除了楊國福與壽司郎，網民也舉出更多例子，例如港人北上瘋買國內奶茶、國內人到香港搶購當地零食，甚至有網民笑稱「中國人去韓國買Adidas，韓國人去中國買Adidas」，跨國消費的反差背後，是年輕人對「在地日常」與「異國風情」的雙重嚮往。

跨國消費的反差背後，是年輕人對「在地日常」與「異國風情」的雙重嚮往。（AI生成圖片）

網民提議推「迴轉麻辣燙」

更有趣的是，有網民腦洞大開，提議推出迴轉麻辣燙：「楊國郎」混合品牌，同時滿足兩邊人的口味；亦有網民大玩「壽司郎不是粵菜嗎？」的網絡梗，引來大批網民跟風。有國內網民總結：「這類連鎖品牌在當地未必是頂尖水準，但它們都挺方便」，道出了兩個品牌在當地與海外截然不同的定位。近年年輕旅客不再盲目追求高級米芝蓮餐廳，反而更熱衷於挖掘異地的「日常美食」，背後反映出對異國風情的嚮往。