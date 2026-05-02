日本黃金周7車連撞6人傷！2警重創倒地　23歲中國籍男司機被捕

日本東京板橋區（Itabashi City）於4月29日當地黃金周假期首日，發生涉及7車的嚴重車禍。1輛黑色私家車失控，接連撞擊路邊車輛及逆線私家車，並波及2名正騎單車執勤的警員，繼而再引發連環車禍。事故共涉及5輛汽車及2輛單車，共釀成6人受傷送院，其中3人重傷，包括2名警員。引發車禍的23歲中國籍男司機，當場被日本警方以涉嫌過失駕駛致傷逮捕，正調查他是否持有有效駕駛執照，以及駕車期間是否有他違法行為。



1輛黑色私家車失控，接連撞擊路邊車輛及逆線私家車，並波及2名駛電單車執勤的警員，釀成7人受傷。（網上影片截圖）

1輛黑色私家車失控，接連撞擊路邊車輛及逆線私家車，並波及2名駛電單車執勤的警員，釀成7人受傷。（網上影片截圖）

撞貨車再撞騎警電單車 意外涉及7車

事發於於4月29日上午約11時45分，現場是東京都道420號線，鄰近熱鬧的池袋地區（Ikebukuro）。當時正值日本「黃金週」長假首日，路面車流繁忙。

日本傳媒報道，肇事的中國籍男子駕駛黑色私家車駛至該路段時，先撞擊停在路邊的輕型貨車，再反彈失控，從後撞向騎單車巡邏的2名板橋警察署警員，黑色私家車繼續衝到逆線路面，與另1輛車輛正面碰撞，其後再引發2車連環相撞。

1輛黑色私家車失控，接連撞擊路邊車輛及逆線私家車，並波及2名駛電單車執勤的警員，釀成7人受傷。（網上影片截圖）

1輛黑色私家車失控，接連撞擊路邊車輛及逆線私家車，並波及2名駛電單車執勤的警員，釀成7人受傷。（網上影片截圖）

1輛黑色私家車失控，接連撞擊路邊車輛及逆線私家車，並波及2名駛電單車執勤的警員，釀成7人受傷。（網上影片截圖）

事故現場一片狼藉，多輛車輛嚴重損毀，碎片散落一地，亦見到有單車側翻在地，可見撞擊力度猛烈。經警方初步調查，事故共涉及7輛車輛，包括5輛汽車及2輛單車。

2警重傷骨折 目擊者：警員倒地發出微弱呻吟

事故釀成6人受傷，所有傷者均清醒，但其中3人傷勢嚴重，當中包括2名受傷警員。有目擊者稱，2名警員被撞飛後倒地，狀態十分虛弱，僅發出微弱呻吟，其中1人幾乎失去意識，疑似出現嚴重骨折及內臟損傷。目擊者連忙叮囑警員切勿移動，應等待救護人員。其餘4名傷者傷勢輕重不一，全被送院治理，據悉並無生命危險。

黑色私家車最終鏟過逆線路面，與駛至的另1輛車迎面相撞。（網上影片截圖）

東京警視廳以「過失駕駛致人受傷」罪名，拘捕肇事的23歲中國籍男司機。（網上影片截圖）

2名騎單車的警員被撞倒，現場見到有單車側翻在地。（網上影片截圖）

司機抱胸站立被指「冷漠」 日網民促嚴懲

事發後，引發車禍的23歲中國籍男子當場被捕，現場影片拍到他雙手交叉抱胸站在路邊。片段在社交平台流傳後爭爭議，不少人批評他神情顯得冷漠，但亦有人指遇到重大突發事故，可能是不懂應對。

涉事中國籍男子翹起雙手，被指神情冷漠，引來日本民眾議論。（網上影片截圖）

中國籍男司機涉「過失駕駛致人受傷」罪

東京警視廳已依據「過失駕駛致人受傷」罪名，將該名中國籍男子拘捕，目前正重點核查他是否持有有效駕駛執照、駕車期間是否受酒精或藥物影響、行車時是否存在超速等危險駕駛行為，若證實涉及其他蓄意或危險駕駛情節，不排除控告更多罪名。

東京警視廳以「過失駕駛致人受傷」罪名，拘捕肇事的23歲中國籍男司機。（網上影片截圖）

民眾要求司法機關從嚴懲處

由於事故受害者涉及執勤警員警員，且發生在日本黃金周假期首天，事件引發日本社會高度關注。不少日本網民要求司法機關從嚴懲處，同時也針對外國人在日駕車規限、外國駕照更換日本駕照的制度提出質疑。目前該案件仍處於初步刑事調查階段，警方尚未公佈涉事司機的個人背景及事故完整原因。