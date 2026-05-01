中國已婚男日本工作猥褻14名伯伯　禮貌鞠躬燃起慾火　揭犯案手法

多名伯伯被侵犯！1名在中國已婚的42歲2孩之父隻身到日本大分縣打工，其間多次向14名年逾7旬的伯伯意圖實施猥褻及性侵，約半數得逞，震驚當地社會。4月21日當地法院首次審訊時，他承認所有非自願猥褻、企圖非自願猥褻和非自願性侵罪行，聲稱自己早對年長男性產生慾望，因日本人總對他臭臉相迎，鞠躬又會回禮，激起他的犯罪慾望，便借幫長者按摩為名伸手摸下體侵犯。



被告仍在中國的妻子表示會等他回家，大嫂也為他求情，但檢方認為他是慣犯，且犯案性質卑鄙，要求判處6年監禁，案件將於5月19日作最終判決。



1名42歲中國籍男涉嫌多次非禮及性侵多名高齡男性。（網絡圖片）

已婚育有兩孩子 以技能實習生身份赴日打工

據《OBS大分放送》報道，案情指，事發地點是大分縣豊後大野市，人口只有約3萬人，半數為65歲長者。42歲被告中國籍，身高約1.6米，身形偏瘦，他在中國已婚育有2名孩子，隻身一人赴日工作養家。被告投靠了在大野市經營農場的兄嫂，故是以「技能實習生」身份赴日。

檢方指他於去年11月至12月期間，在豐後大野市針對14名70多歲老年男性，意圖猥褻或性侵。

20歲已知喜好年長男性 鞠躬後獲回禮起犯案念頭

審訊當日，被告在開庭已透過翻譯承認所有控罪。他透露自己早在20歲左右，便確認性向偏好年長男性，36歲在網上看到年長男性性交的影片，激起和年長男性發生性關係的念頭。

被告解釋，日本人非常友善，尤其他鞠躬會獲對方回禮，「我在路邊點頭問好，日本人都會笑著點頭回應我，所以我才動了作案的念頭」。他到日本2個月後開始到處散步，也會駕駛輕型貨車四處遊蕩鎖定目標，前後對14名長者下手，當中過半被他得逞。

搭訕後提出按摩 藉機伸手入內褲猥褻

被告會用日語搭訕，讚歎對方氣色、詢問年齡，主動提出為對方揉肩，聲稱自己非常擅長按摩。趁受害者放鬆戒備後，他會慢慢將手移動到下腹部，偷偷拉開褲鏈伸手入內褲猥褻。如果對方拒絕及反抗，他會馬上停止及離開。

該男子會主動搭話獨自行動的長者，趁受害者放鬆戒備後實施侵犯。（AI生成圖片）

受害伯伯報案稱「被剛認識的人摸下體」

直至去年12月，被告以身體不適為由請假散步物色目標，鎖定了1名長者，在按摩腰肩後故技重施，當他隔住褲子觸碰伯伯下體時，對方表現抗拒，他馬上逃去。受害老翁事後報案，表示「被剛認識的人摸下體」，擔心其他人受到更嚴重的傷害。5日後，警方在案發現場附近調查時，恰巧遇見路過的被告，經簡單詢問，該男子當場承認作案事實，隨即被逮捕起訴。

妻子表明不離婚 等被告回家

辯方律師未有抗辯，被告遠在中國的妻子明確表示，不會離婚，會等候被告回家。大嫂亦以人格證人身份出庭，認為被告工作認真，去年11月起頻繁以頭痛、身體不適為由請假，毫不知情其犯下此類惡行。當地傳媒指，被告在庭上表現出悔意。

被告聲音細小、含糊的表述了悔意，稱日後會「在對方同意的前提下行動」。（AI生成圖片）

檢方質詢「慣犯」 促判6年監禁

檢方認為被告是「慣犯」，被告承認即使受害人反感，他仍繼續施猥褻行為，卻又無法回應「為何未顧及受害者感受」的質問，手機還存有色情影片，犯案性質卑鄙且惡意，要求判處6年監禁，需透過徹底矯正教育預防再犯。

辯方則認為被告屬於「實質自首」，而且已在異國羈押4個月、有悔罪，請求法院酌情從輕量刑。庭審最後，被告低聲向受害者致歉。案件將於5月19日在當地法院正式宣判。