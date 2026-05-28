日本福島金山町碳酸水！國宴級軟水登米芝蓮　無法量產成名水之王

在日本福島縣的深山秘境之中，隱藏著1個被譽為「日本瑞士」的夢幻小鎮：金山町！這個地處奧會津的小鎮，有高達九成區域被森林覆蓋，整座小鎮僅有1家便利店與2盞交通燈，卻擁有1款全日本引以為傲的「國宴級」天然碳酸泉水。這款百年名水不僅登上了G20大阪峰會的國宴餐桌，更曾用作款待英國首相及羅馬天主教教宗，成為名副其實的「名水之王」。



金山町是日本最多雪的地帶之一，積雪融水滲入地層，逐漸溶入天然二氧化碳，最終形成天然碳酸水。（YouTube影片截圖）

天然碳酸軟水口感順滑 激發食材鮮味成米芝蓮餐廳新寵

據《朝日新聞》報道，金山町是日本最多雪的地帶之一，積雪融水滲入地層，逐漸溶入天然二氧化碳，最終形成天然碳酸水。市面上常見的進口天然碳酸水多產自歐洲，且基本為硬水，口感較刺激；而金山町的天然碳酸水屬於軟水，氣泡細膩柔和、入口順滑，非常符合亞洲人的飲用習慣。

金山町的天然碳酸水屬於軟水，氣泡細膩柔和、入口順滑，非常符合亞洲人的飲用習慣。（YouTube影片截圖）

由於依靠自然湧泉，天然碳酸水每天出水量有限，無法大規模量產，更顯得這款名水的珍貴，但目前已被全球超百家米芝蓮星級餐廳選用，同時也是日本航空（JAL）國內線頭等艙的指定飲品。

由於依靠自然湧泉，每日出水量有限，無法大規模量產，更顯得這款名水的珍貴。（YouTube影片截圖）

除了直接飲用，這款天然碳酸水更是當地的烹飪法寶。當地著名老店「玉梨豆腐茶屋」的負責人佐佐木謙一介紹道：「我們用天然碳酸水製作豆腐，氣泡融入食材之中，口感和普通清水做出的豆腐截然不同，質地順滑、彈嫩十足」。

日本著名老店「玉梨豆腐茶屋」用天然碳酸水製作豆腐。（YouTube影片截圖）

不少當地料理也都會用到這款碳酸水，它能充分發揮蔬菜本身的鮮味，還可讓肉質變得格外軟嫩。當地特色銅鑼燒也以天然碳酸水揉製麵皮，成品鬆軟綿密、滋味醇厚，搭配本地特產南瓜餡料，令味道更突出。

不少當地料理也都會用到這款碳酸水，它能充分激發蔬菜本身的鮮味，還可讓肉質變得格外軟嫩。（YouTube影片截圖）

當地特色銅鑼燒也以天然碳酸水揉製麵皮，成品鬆軟綿密、滋味醇厚。（YouTube影片截圖）

明治時期已遠銷歐洲 百年名水年銷量曾價值「上億日圓」

這款名水的歷史可追溯至約150年前的明治初期，由於湧泉處早期環境險峻，當地人曾畏稱為「地獄澤」，後來人們發現此處湧出的碳酸泉是有益身心的療養泉，各地病患紛紛慕名前來。當時舊會津藩士順勢開啟了天然碳酸水的售賣業務，還在東京銀座開設直營店。

史料記載，當時這款泉水不僅供應各國使館與宮內廳，還遠銷歐洲。不過當時受限於險峻山路，貨物全靠馬匹運輸，高昂的運輸成本最終迫使經營中止。據記載，當時該飲品年銷售額達8.4萬日圓，以明治末年的物價折算，其價值相當於如今上億日圓。

地底岩漿動能 孕育全日僅0.6%的珍稀「夢幻氣泡溫泉」

除了飲用碳酸水，金山町獨特的地理構造也惠及了當地的溫泉產業。受沼澤火山地底岩漿活動影響，地底深處的二氧化碳不斷向上滲透，匯入淺層地下水。再借助地層中的裂隙直達地表，最終形成了獨一無二的天然碳酸水源。

泡在泉中，周身會縈繞細密靈動的氣泡，體驗十分獨特，近年亦吸引大批尋找秘境溫泉的自由行旅客慕名前來。（YouTube影片截圖）

這項天然優勢讓當地孕育出極為珍稀的「碳酸溫泉」。碳酸溫泉指每公升泉水中溶解二氧化碳含量達250毫克以上的溫泉，這類溫泉在日本全境佔僅佔0.6%的比例。而此處溫泉的二氧化碳含量突破千毫克，達到標準值的4倍，堪稱夢幻之泉。泡在泉中，身上會出現細密靈動的氣泡，近年吸引大批尋找秘境溫泉的自由行旅客慕名前來。