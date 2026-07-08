網吧開張免費3天！備考女生每天坐十多小時　店主知悉原因續免單

高考是內地青少年最重要的關口，全國考生為了備考而埋頭苦讀，許多人都對考生有多一份體諒，而新疆早前就有一宗暖心事。當地阿勒泰有電競館新開業，推出前3天免費上網的推廣活動，當時有1名女生每天來坐足十多個小時，但不是為了打機，而是因家中無電腦，故專程到來讀書備考。



女店主被女生好學的態度感動，感嘆稱「在滿遊戲聲音的嘈雜環境下還能專注學習，太難得、太少見了」，因此讓店員轉告女生「以後都可以來免費上網」，並將其座位從每小時18元（約20港元）的雙人包廂調至每小時23元（約26港元）的單人包廂，讓她可以專注讀書。網民大讚女店主的貼心善舉，亦被女生的努力自律打動；不過亦有人質疑事件可能是商家宣傳噱頭，認為不可盡信。



新疆1名女生無電腦備考，每天去電競館學習十多個小時，終獲女店主繼續免單。（《九派新聞》影片截圖）

女生到網吧讀書逾10小時 店主決繼續免單

據《九派新聞》報道，新疆阿勒泰有1間電競館新開業，推出前3天免費上網活動。姓樂的女店主留意到店裏來了1名不一樣的顧客，該名女生每天都過來「蹭網」十多個小時，其後得知原來她是考生，但家中沒有電腦，為了備考而每天都來免費上網讀書。女店主被女生的好學態度打動，感慨地表示「很少見在充滿遊戲聲音的嘈雜環境下還能專注學習的人，這很難得」。

新疆1名女生無電腦備考，每天去電競館學習十多個小時，終獲女店主繼續免單。（《九派新聞》影片截圖）

隨後，女店主讓店員轉告女生「以後都可以來免費上網」，並把她的座位從每小時18元的雙人包廂，調至每小時23元的單人包廂。女店主大方地表示「並不覺得虧，少一台機器沒什麼，無非就是一點電費」。

新疆1名女生無電腦備考，每天去電競館學習十多個小時，終獲女店主繼續免單。（《九派新聞》影片截圖）

網民誇讚善良店主和自律女生

網民大讚女店主的暖心行為：「老闆好人，多多發財」、「為這位女老闆點讚，善心善念善行齊備的女性」、「這老闆有格局，活該你發財」，亦被女孩積極自律的學習態度折服「強者從不問環境有多嘈雜」、「佩服這種努力的人」、「真自律，抗干擾能力真強」、「真牛啊，這環境都能學」。

真牛啊，這環境都能學！ 網民讚歎女生自律

女生網吧艱苦求學引網民共鳴

女孩網吧艱苦求學的事件引起網民共鳴，「想當年高中，家裏沒電腦，我也是去網吧做聽力」、「想起當年找工作，在網吧做PPT（PowerPoint即簡報）」、「想起自己大學時代，條件不好沒有個人電腦，周末和同學去網吧包兩個通宵完成老師佈置的製作Flash動畫的作業，偷偷鑽到桌子底下到機箱後面找USB插口」，希望這種善意在社會上傳遞「望人間多點大愛，互相傳遞溫暖和善意」、「girls help girls」。

家裏沒電腦，我也是去網吧做聽力。 女生經歷惹網民共鳴

網民懷疑是宣傳噱頭

不過，亦有網民對事件提出質疑，「幾百塊錢的電腦也能用，不至於幾百塊都拿不出來吧」、「1個小時18元，每天10幾個小時，每天連續去上1個月的費用就能買1部電腦了」、「三、四千就能買到全新的電腦了，但她用一、兩千的平板卻買不起電腦，你覺得我信嗎？」，甚至質疑這是自導自演的宣傳噱頭。

（《九派新聞》）

其他報道：誠實的人值得被原諒！女子車被撞肇事者留紙條道歉 她感動不追究

誠實的人值得被原諒！馬來西亞1名華裔女子在社交平台發帖，稱取車時發現擋風玻璃水撥夾著1張紙條，原來其座駕曾被撞，肇事司機寫字道歉信及留下聯繫方式。女子檢查汽車，發現損毀情況並不嚴重，事後聯繫該司機，對方言辭懇切、主動道歉及認責，而她被對方打動，決定不要賠償，將維修費用當作給予對方的「開齋利市」。



身在馬來西亞的華裔女子鄭小姐到停車場取車時，發現有人留下紙條，原來其座駕曾被撞，肇事司機寫字道歉信及留下聯繫方式。（facebook＠Starry Tee圖片）

汽車曾被撞 肇事者道歉及留聯繫方式

據《中國報》報道，32歲華裔女子鄭小姐是當地1間酒店的銷售與市場總監，今年3月20日傍晚，她逛完街返回新山托本（Toppen）廣場後去取車，發現車前擋風玻璃水撥處夾有1張紙條，她最初以為是罰單，其後確認原來其汽車曾被撞，肇事者寫字道歉，並留下電話號碼以便聯絡。鄭小姐檢查後證實車身現損傷不大，預計維修費約500至600令吉（約970至1,170港元）。

鄭小姐通過紙條上的電話號碼與肇事者聯繫，對方第一時間致歉並表示願意承擔維修費用。（facebook＠Starry Tee圖片）

肇事者解釋事故原因 主動道歉願賠償

鄭小姐在個人facebook發帖講述事件，通過紙條上的電話號碼與肇事者聯繫，對方第一時間致歉並表示願意承擔維修費用。在交談中，她得知對方是27歲馬來裔男子法希（Faheem），任職文員，因倒車時孩子討抱，時分神才撞上了她的車。縱使經濟緊絀，但法希仍是覺得要為錯誤承擔後果，法希憶稱，「我當時非常驚慌和愧疚，但不想一走了之，到商場內購買紙和筆，留下帶有電話號碼的道歉紙條在車擋風玻璃水撥處」。

因法希態度誠懇，主動解釋事故原因，並勇於負責，鄭小姐決定不追究，將維修費用當做贈予對方的開齋利市。（facebook＠Starry Tee圖片）

因法希態度誠懇，主動解釋事故原因，並勇於負責，鄭小姐決定不追究，將維修費用當做贈予對方的開齋利市。（facebook＠Starry Tee圖片）

善良車主不要賠償 肇事者感動祝福

因法希態度誠懇，主動解釋事故原因，並勇於負責，鄭小姐決定不作追究，也毋須他賠償，將維修費用當做贈予他的開齋利市（伊斯蘭教信徒在開齋節［Eid al-Fitr，Idul Fitri］給晚輩、孩童和員工贈予的利市），「我接受你的道歉，這筆費用就當做我給你的利市吧」。法希十分感動，表示「車主真的很好心，尤其現在是節慶期間，她願意不追究，讓我非常感激」，又多次表示歉意和感謝，並祝福，「願上蒼保佑你們夫妻倆」。

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