81歲翁獲網紅買光蔬菜兼請食飯　回家途中車禍亡　家屬留言惹淚崩

原本是好人好事，結局卻悲痛不已！內地河南登封近日發生內情令人唏噓的奪車禍事禍，當地1名專門幫助農戶的網紅博主，在街頭偶遇81歲賣菜伯伯，出於善心買下所有蔬菜，又請伯伯吃飯兼送禮，豈料伯伯當日返家途中遭不幸遇車禍離世。



博主得知事件後深感自責，而伯伯的孫兒卻主動留言安慰，又代表全家感謝博主的善意，強調路遇不幸是所有人都無法預料的意外，但是非對錯不能混淆，不應讓善意承受指責，事件引發網民廣泛討論。



81歲的景爺爺在街頭擺賣蔬菜。（抖音@张旭助农优选）

街頭偶遇賣菜伯伯 博主全包菜檔請客送禮

據內地傳媒報道，該名助農博主早前在街頭偶遇了正在擺賣蔬菜的81歲景爺爺，他態度熱情友善，主動邀請博主試吃自家種的蔬菜。博主見老人家年事已高仍獨自外出擺攤，出於協助的心意，當場決定買下景爺爺攤上所有蔬菜，讓他可以提早結束營業回家休息。

景爺爺稱自己所賣的蔬菜是自己種的，沒有農藥。（抖音@张旭助农优选）

景爺爺讓博主現場試吃蔬菜。（抖音@张旭助农优选）

景爺爺讓博主每1種蔬菜拿一樣回去品嘗。（抖音@张旭助农优选）

景爺爺讓博主每一種蔬菜拿一樣回去品嘗。（抖音@张旭助农优选）

博主見免費試吃1大袋蔬菜打趣道「不給錢了啊」，景爺爺依舊說「不用給，拿去吃」。（抖音@张旭助农优选）

博主不僅買下所有蔬菜，更邀請景爺爺一同前往餐廳，請他吃了1頓豐盛的美味佳餚。席間2人相談甚歡，直至用餐完畢，博主叮囑景爺爺將剩餘菜餚打包，帶回家中給老伴享用，而且還另外還購買了禮物相贈，全程用鏡頭記錄景爺爺質樸的言談與開心的笑容，互動過程充滿了人情味。

博主決定買下景爺爺所有的蔬菜。（抖音@张旭助农优选）

博主買下所有蔬菜，讓景爺爺請他吃1頓飯，但最後也是由博主付錢請客。（抖音@张旭助农优选）

在買菜的過程中，博主還特意用腳故意壓稱想支付更多錢給他。（抖音@张旭助农优选）

博主和景爺爺一同去附近的餐館吃飯。（抖音@张旭助农优选）

博主和景爺爺一同去附近的餐館吃飯。（抖音@张旭助农优选）

博主最後建議景爺爺打包飯菜回家中與家人品嘗。（抖音@张旭助农优选）

博主最後還給景爺爺買了些禮物。（抖音@张旭助农优选）

返家途中遇車禍離世 孫兒留言解開現場謎團

正當影片在內地社交媒體上獲得大量好評，網民讚賞博主善行之際，事件卻出現令人遺憾的轉折。景爺爺的孫兒日前於該條影片的留言區現身，證實爺爺在6月24日賣完菜當日，返家途中不幸遭遇車禍，經搶救無效離世。

孫兒憶述，事發後家人趕到現場，發現爺爺身邊有許多他平日絕對捨不得購買的物品，還有打包完好的菜餚，一直不解這些東西的來源。直至偶然看到影片才終於解開心中疑惑，得知爺爺離世當天曾度過1段輕鬆開心的時光，而這段影片亦成為爺爺留於世上的最後影像。

從影片對話內容可得知，景爺爺今年81歲，育有2名女兒，長女於2011年因抑鬱症離世，當時留下未滿1歲的幼子。二女兒在前幾年離婚，景爺爺曾嘗試撮合2人復合，但雙方暫時未有溝通。景爺爺還有2名孫兒，每隔1星期都會回家探望，目前2人都尚未結婚；爺爺自認沒法為孫兒創造優厚的經濟條件，但仍一直掛念他們的婚事，希望能活到親眼見到2人成家，並盡力為他們籌備相關開支。

景爺爺家中有2個孫子。（抖音@张旭助农优选）

景爺爺育有2個女兒。（抖音@张旭助农优选）

博主自責獲家屬寬慰 明辨是非守護善意引共鳴

該名助農博主得知景爺爺離世的消息後深感自責，認為若非自己留下他吃飯，耽誤了回程時間，這場意外或可避免。其後博主主動聯絡景爺爺的家屬表達慰問，將當日拍攝的完整影片交予家人保存，同時承諾若景爺爺家中有任何困難，自己願意盡力提供協助。

博主對景爺爺的離世感到自責。（抖音@张旭助农优选）

博主對景爺爺的離世感到自責。（抖音@张旭助农优选）

博主對景爺爺的離世感到自責。（抖音@张旭助农优选）

博主對景爺爺的離世感到自責。（抖音@张旭助农优选）

博主對景爺爺的離世感到自責。（抖音@张旭助农优选）

面對博主的內疚，景爺爺的孫兒反而出言安慰，並代表全家感謝博主的善意。他強調，路遇不幸是所有人都無法預料的意外，絕不能將過錯歸咎於善意的舉動。若善心反而會招致指責，日後便沒有人願意再向陌生人伸出援手。孫兒又指，爺爺一輩子勤儉樸實，最後一天能有人買光他的菜、請他吃從未捨得吃的飯菜，過得十分充實開心，呼籲網民不要隨意指責博主，「雖然悲痛，但是非對錯不能混淆」。

雖然悲痛，但是非對錯不能混淆 景爺爺的孫子留言

事件曝光後迅速引發內地網民熱議，許多網民大讚家屬明事理、有格局，在承受喪親之痛的同時仍願意守護善意，價值觀端正令人動容。亦有網民安慰博主，「错的是肇事司机，博主真的是好人，爺爺也是好人」、「景爺爺人生最後一刻等的那個人就是你」。

其他報道：21歲仔殺豬養6弟妹！剛迎唐氏七弟父母還要生 官方踢爆真實家境

內地湖南邵陽21歲男生孫攀「輟學賣豬肉、獨力養活6名弟妹、撐起十一口之家」的悲情故事，早前於網絡瘋傳，「愛生的父母，殘疾的妹，智障的弟，和破碎的他」，無數網民為男生超齡的責任心動容，同時輿論一面倒質疑其父母盲目生育、將家庭重壓轉嫁長子。



事件不斷發酵後，本月22日（周三）迎來徹底反轉，當地民政局（香港對應機構即社會福利署）介入核查後，證實孫家在市內擁有2、3間商舖，家境雖不富裕，但已優於當地普通家庭，而所謂的「超齡責任感」與「艱苦家境」，實為專業團隊策劃的營銷劇本，目的是利用大眾善意吸引流量，賺取利潤。



早前網絡流傳的影片中，年僅21歲的孫攀因家庭重負放棄求學機會，靠殺豬擺攤養活一家。（孫攀直播截圖）

孫攀營造出一個人撐全頭家的形象。（微博影片截圖）

孫攀營造出1個人撐全頭家的艱苦形象。（微博圖片）

悲情故事：21歲青年凌晨工作 養活殘疾弟妹與癱瘓外公

早前網絡流傳的影片中，年僅21歲的孫攀家有6名弟妹，連同父母和外祖父母共十一口，而身為長子的他因家庭重負，2023年高中畢業後便放棄升學機會，其作息極度嚴苛，每天凌晨2時隨父親前往屠宰場殺豬、切肉，清晨4時返家協殘疾的二妹整理梳洗，7時前必須趕到縣城擺攤。中午門市收攤後，午間短暫休息，他還要馬不停蹄進行網絡直播帶貨、打包發貨，每日周而復始，全年無休。

孫攀的二妹幼時意外墜樓導致頭骨受損、右手殘疾，難以獨立生活，孫攀怕她在外受欺負，便帶在身邊協助守攤。其餘四名弟妹仍在求學，年僅1歲的幼弟更患唐氏症，需要長期專人照顧。此外，同住的外公半身癱瘓，外婆年邁體弱，亦需要照料，而家庭重擔主力由孫攀擔起。

孫攀每天凌晨2時半就得起床。（微博影片截圖）

孫攀的二妹因為一場意外而身體有殘疾。（微博影片截圖）

孫攀怕二妹在外面會被人欺負，因而帶在身邊照顧。（微博影片截圖）

最大願望是父母別再生育

孫攀反對父母不斷生育，但他直言得知母親懷第七胎時「簡直快要氣死」，極度崩潰，而且他還二妹準備30萬人民幣（約34萬港元）治療費，完全不明白為何父母仍要生。他曾多次嘗試與父母溝通，讓他們停止生育，卻始終無法扭轉父親的生育觀念，無奈直言：「最大的心願是父母不要再生了。」

網民怒轟「盲目生育、剝削長子」

故事塑造出年輕人單獨背負全家生計、青春被家庭重擔束縛的形象，加上其父母年近50歲仍執意繼續生育、甚至嫌7個孩子不夠多，扭曲的生育觀念迅速引爆輿論，引發網民對其父母「盲目生育、剝削長子」作出強烈譴責。

21歲青年殺豬養6弟妹的事件受到網民關注，當地官方機構介入核查後證實，事件實為專業團隊策劃的營銷劇本。（微博影片截圖）

官方核實：涉事家庭市內擁自置地舖 收入穩定無需幫扶

孫攀的慘況惹來無數網民關注，不少人寄予同情，惟官方調查後徹底打碎了悲情濾鏡。據當地民政局走訪後證實，孫攀父母年約50歲，家境遠優於普通家庭，且在市內持有2、3間約50萬人民幣（約57.4萬港元）自置商舖，擁有穩定且可觀的收入，完全有能力負擔全家生活開支，無需長子分擔養家壓力。民政局指孫攀的父母直言不需要社會任何幫扶，且孫攀並不是輟學，而是高考落榜放棄了復讀的機會，網上影片提及的全家多病、生活拮据、被迫艱辛度日等所有落魄細節，均是刻意編造的劇本。

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