誠實的人值得被原諒！女子車被撞肇事者留紙條道歉　她感動不追究

誠實的人值得被原諒！馬來西亞1名華裔女子在社交平台發帖，稱取車時發現擋風玻璃雨刮夾著1張紙條，原來其座駕曾被撞，肇事司機寫字道歉信及留下聯繫方式。女子檢查汽車，發現損毀情況並不嚴重，事後聯繫該司機，對方言辭懇切、主動道歉及認責，而她被對方打動，決定不要賠償，將維修費用當作給予對方的「開齋紅包」。



身在馬來西亞的華裔女子鄭小姐到停車場取車時，發現有人留下紙條，原來其座駕曾被撞，肇事司機寫字道歉信及留下聯繫方式。（facebook＠Starry Tee圖片）

汽車曾被撞 肇事者道歉及留聯繫方式

據《中國報》報導，32歲華裔女子鄭小姐是當地1間酒店的銷售與市場總監，今年3月20日傍晚，她逛完街返回新山托本（Toppen）廣場後去取車，發現車前擋風玻璃雨刮處夾有1張紙條，她最初以為是罰單，其後確認原來其汽車曾被撞，肇事者寫字道歉，並留下電話號碼以便聯絡。鄭小姐檢查後證實車身現損傷不大，預計維修費約500至600令吉（約970至1,170港元）。

鄭小姐通過紙條上的電話號碼與肇事者聯繫，對方第一時間致歉並表示願意承擔維修費用。（facebook＠Starry Tee圖片）

肇事者解釋事故原因 主動道歉願賠償

鄭小姐在個人facebook發帖講述事件，通過紙條上的電話號碼與肇事者聯繫，對方第一時間致歉並表示願意承擔維修費用。在交談中，她得知對方是27歲馬來裔男子法希（Faheem），任職文員，因倒車時孩子討抱，時分神才撞上了她的車。縱使經濟緊拙，但法希仍是覺得要為錯誤承擔後果，法希憶稱，「我當時非常驚慌和愧疚，但不想一走了之，到商場內購買紙和筆，留下帶有電話號碼的道歉紙條在車擋風玻璃雨刮處」。

因法希態度誠懇，主動解釋事故原因，並勇於負責，鄭小姐決定不追究，將維修費用當做贈予對方的開齋紅包。（facebook＠Starry Tee圖片）

因法希態度誠懇，主動解釋事故原因，並勇於負責，鄭小姐決定不追究，將維修費用當做贈予對方的開齋紅包。（facebook＠Starry Tee圖片）

善良車主不要賠償 肇事者感動祝福

因法希態度誠懇，主動解釋事故原因，並勇於負責，鄭小姐決定不作追究，也毋須他賠償，將維修費用當做贈予他的開齋紅包（伊斯蘭教信徒在開齋節［Eid al-Fitr，Idul Fitri］給晚輩、孩童和員工贈予的紅包），「我接受你的道歉，這筆費用就當做我給你的紅包吧」。法希十分感動，表示「車主真的很好心，尤其現在是節慶期間，她願意不追究，讓我非常感激」，又多次表示歉意和感謝，並祝福，「願上蒼保佑你們夫妻倆」。

鄭小姐將此事發上臉書（facebook）和小紅書等社交平台，讚歎「沒想到這年代還有人那麼誠實」，坦言「這社會真的需要這樣誠實的人」。（facebook＠Starry Tee圖片）

誠實與善良的交匯

鄭小姐表示，「這是我第一次遇到撞到車還會留下紙條的人，以前遇過不少肇事逃逸的情況，這次真的很不一樣」。她讚歎「沒想到這年代還有人那麼誠實」，坦言「這社會真的需要這樣誠實的人」。法希也由衷希望世界上能有更多像車主這般善良赤誠之人，但呼籲大家不要濫用他人的善心。