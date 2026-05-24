馬戲團？大埔客Call電單車「2大2小」入沙田　網民嘲：歡樂滿東華

1家四口召車，竟然是Call電單車？有Lalamove司機在網上群組發文，指接獲訂單顯示有乘客要從大埔往沙田，備註則填寫「2大2小」，但事關對方所選的車種為電單車，故引來網民討論，「CXS，5個人（即連同司機）一架電單車」、「（小童）小到精子咁，都載唔到2大（人）」，又笑稱「我見印度係得嘅」、「佢（乘客）家鄉應該係印度」。不過有留言估計是乘客手誤，「大機會落錯單」、「見到電單車平啲就撳」。



大埔客Call電單車 備註「2大2小」入沙田

有網民在facebook群組「Lalamove Gogovan 西客乞衣關注組」上傳1張照片，傻眼表示「馬戲團？」從相信是Lalamove司機的應用程式介面顯示，有乘客召車需要由大埔瑞安街，前往沙田水泉澳邨月泉樓，備註則填寫「坐人，2大2小」，即合共有4名乘客，預計車資為108元，但由於其所選擇的車種為電單車，明顯超出載客限制，故惹來網民熱議。

有乘客召電單車從大埔往沙田，備註填「2大2小」即4名乘客，引來網民議。（「facebook＠Lalamove Gogovan 西客乞衣關注組」圖片）

網民嘲歡樂滿東華：要搵印度司機先接到

許多人對乘客數量表示震驚，「CXS，5個人（即連同司機）一架電單車，行吐露港」、「落單嗰個腦入水」、「2大2小騎膊馬」、「（小童）小到精子咁，都載唔到2大（人）」，笑稱「歡樂滿東華」、「我見印度係得嘅」、「印度一架電單車閒閒地（坐）10幾人」、「佢（乘客）家鄉應該係印度」、「要搵印度司機先接到」、「所以咪話彈性囉，俾啲彈性啦」。

估計乘客下單時手誤：見電單車平啲就撳

惟有網民估計是乘客下單時未有留意清楚所選的車種，繼而引來誤會，「佢係咪以為電單車係的士？」、「見到電單車平啲就撳」、「大機會落錯單」，有留言則笑指司機「有賺」，「覆個客，行4轉每轉收108蚊，ok嘅」。

電單車不得運載1名以上乘客 以及不足8歲的兒童

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第53條「載客」規定，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載1名以上的乘客；如該電單車裝配有側車，側車所載的乘客人數，不得超過該側車固定座位數目。另外，在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。

違例者可被罰款港幣5,000元 並監禁3個月

任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪。如首次被定罪，違例者可被處以罰款港幣5,000元及監禁3個月；如第2次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。

（facebook「Lalamove Gogovan 西客乞衣關注組」）