高速公路貨van超載！車尾箱「屈蛇」藏3男　網民：唔知以為係印度

再有貨van「屈蛇」超載？日前有港男在網上駕駛群組貼相，指在路上發現有輕型貨車車尾箱竟然坐了3名男子，由於車尾箱用途為載貨而非載客，相信貨車司機是違規超載。有網民笑稱如「歡樂滿東華籌款」，「唔知以為去咗印度」、「1個都算，仲要3個真係笑咗出嚟」，另有人批評超載行為危險，「如果撞車，保險一定唔賠」、「320（元）都夠搭的士啦，又唔使咁辛苦」。



有貨van涉嫌超載，於車尾箱「屈蛇」藏3名大漢。（「facebook＠車cam L（香港群組）」圖片）

高速公路貨van超載 車尾箱「屈蛇」藏3男

該港男在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳照片，顯示他在高速公路目睹前方1輛黑色輕型貨車，車尾箱竟然坐了3名中年漢，坐中間男子更單手托起頭，貌似相當休閒，3人視線直望後方，剛好對着樓主，他因而笑稱「嚇鬼啊呀叔？」

網民嘲：歡樂滿東華籌款

相片惹來網民調侃，「1個都算，仲要3個真係笑咗出嚟」、「又嚟歡樂滿東華」、「歡樂滿東華籌款」、「唔知以為去咗印度」、「嚇（客）貨車」、「人肉後視鏡」、「阿叔心諗：你睇我唔到，你睇我唔到」、「如果夜晚見到真係嚇親」、「若果後面嗰架係警車就尷尬了」。

超載危險兼違法 網民：如果撞車，保險一定唔賠

另有人指超載危險兼違法，「如果撞車，保險一定唔賠」、「黑工人蛇？」、「320（元）都夠搭的士啦，又唔使咁辛苦」，並分享曾目擊更誇張的超載例子，「呢車算小啦……我早幾日見只係車尾都坐咗9個，未計中排同車頭，仲要係全部人去買餸，買完再上返車唔知車去邊到」。

1輛行駛高速公路的輕型貨車，在車尾箱超載坐了3名男子。（「facebook＠車cam L（香港群組）」圖片）

超額載客可被罰款450元

根據香港法例第240章《定額罰款（刑事訴訟）條例》第53（3）條，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目即屬違法，除非領有超載許可證，否則超額載客可被罰款450元。

超載違反「第三者保險」亦危險駕駛 可被罰款25,000元及監禁3年

另外，超載亦有可能違反「第三者保險」條款，因超載屬違法行為，一旦發生意外，或是保險中的「不保事項」。本港法庭曾在不少案件中判定駕駛超載車輛屬「危險駕駛」，根據法例第374章《道路交通條例》 第37條，最高可被判處罰款25,000元及監禁3年。

