男子中風入院！親屬籌¥20萬治療費　女友突現身求結婚照顧遭怒拒

愛人身患重病，另一半是否真的能死心塌地、不離不棄？河南南陽1名獨居男子日前突發中風入院，且喪失正常表達能力，其兄弟姊妹等親屬籌集20萬人民幣（約21.5萬港元）作其醫療費及安排好日後照顧。其後男子的女友現身，聲稱感念男方當年曾照顧自己的恩情，主動提出將他接走並登記結婚。男方親屬提出強烈反對，認為女方動機可疑，直言「我不相信她！」，雙方各執一詞。



事件在網上流傳後隨即引發網民熱烈討論，但不管雙方觀點如何，現時都需等男子康復，能自主表達意願後再作決定。



趙女士聲稱要求將男子帶走照顧，並會辦理結婚登記。（網上影片截圖）

男子日前突發腦中風，經緊急救治後雖然保住性命，但意識反覆模糊、無法言語，目前入住安老院接受康復治療。（網上影片截圖）

男子腦中風親屬籌集手術費 女友突上門求帶走照顧

據內地媒體《小莉幫忙》報道，該名男子父母雙亡，平日與兄弟姊妹相互照應，日前他突發腦中風，經緊急救治後雖然保住性命，但意識反覆模糊、無法言語，目前入住安老院接受康復治療。

據悉，男子患病後，其兄弟姊妹及其他親屬合力籌得20萬人民幣（約21.5萬港元），全額承擔了其手術與康復費用，現由安老院與親屬共同照顧，狀況穩定。然而，此時男子的趙姓女友突然現身，要求將他帶走並辦理結婚登記，以便親身照顧，男方親屬堅決拒絕。

男子患病後，其兄弟姊妹合力籌得20萬人民幣（約21.5萬港幣），全額承擔了其手術與康復費用。（網上影片截圖）

趙女士表示，自己曾詢問男友的意願，當時他以「眨眼」回應，認為這就是他的真實想法。（網上影片截圖）

男方親屬堅決反對女子想登記結婚照顧的想法，為親屬已全程負責男子的治療費用和養護安排，更信賴專業治療體系的照顧，同時懷疑女子動機。（網上影片截圖）

女友稱「眨眼」代表同意結婚 家屬質疑錢救治時不見人

趙女士哭訴與男友感情深厚，昔日自己患病時，男友對她始終不離不棄，為了回報恩情，她真心希望接走男友親自照顧，並與其結婚相守。趙女士更表示，自己曾詢問男友的意願，當時他以「眨眼」回應，認為這就是他的真實想法。

不過，男方親屬對此堅決反對，男子的二哥直言趙女士為人不可靠，認為親屬已全程負責男子的治療費用和養護安排，更信賴專業治療體系的照顧，親屬質疑趙女士在男子病重時不見蹤影，但完成所有救治安排後才現身提議照顧與結婚，其動機令人十分可疑。

趙女士哭訴與男友感情深厚，昔日自己患病時，男友對她始終不離不棄，為了回報恩情，她真心希望接走男友親自照顧，並與其結婚相守。（網上影片截圖）

趙女士哭訴與男友感情深厚，昔日自己患病時，男友對她始終不離不棄，為了回報恩情，她真心希望接走男友親自照顧，並與其結婚相守。（網上影片截圖）

親屬普遍質疑，趙女士在男子病重失能、親屬完成所有救治安排後才現身提議照顧與結婚，其動機令人懷疑。（網上影片截圖）

目前男子出行只能用輪椅協助，意識反覆模糊、無法言語，正接受康復治療。（網上影片截圖）

網民意見兩極 要待男子自主表達意願決定

事件曝光後，網民對此意見兩極，有網民支持男方親屬，認為「親屬湊錢救治時女子不出現，如今病發失能卻上門要結婚，動機可疑」。但也有網民同情趙女士，稱「女子感念男子昔日恩情，在其困難時不離不棄，這份患難與共的情感不該被惡意揣測」。由於男子仍未能自主表達清晰意願，事件目前陷入僵局，需待其康復後再作決定。