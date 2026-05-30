以愛伴母走過中風復康路　仁愛堂中醫推廣陪診文化　守護親情同行

在中風復康的漫長道路上，家人的支持與有效的治療方案同樣不可或缺。對於一位89歲的母親而言，女兒Tracy和Christine的愛與陪伴，便是在這條路上最溫暖的光芒，她們的堅持不僅突顯了中醫治療在復康歷程中的重要角色，更完美演繹源於中醫理念的親子中醫的關愛文化。



過去數月，女兒Tracy都會親自陪伴母親求診。 （仁愛堂提供）

母中風後接受中醫復康治療 兩姊妹堅持推輪椅陪伴

真實故事始於2025年6月，母親不幸中風，導致身體一側無法動彈。為了讓母親得到妥善照顧，家人安排她入住屯門的一所安老院舍。經哥哥多方資料蒐集和朋友推薦，了解到中醫針灸有助中風病人康復，因此選擇鄰近安老院舍，位於仁愛堂總堂的中醫診所作為治療地點。

在媽媽的復康路上，Tracy一直堅持陪伴在側。 （仁愛堂提供）

從此，一段約二十分鐘的路程，成為了母女三人最熟悉的日常。不論晴天雨天、嚴寒酷暑，兩姊妹Tracy和Christine一來一回推著輪椅往返院舍與中醫診所。為了把握黃金治療期，在治療初期，她們甚至每週奔走四至五次。這份堅持，源於一份「做好為人子女本分」的單純信念，同時亦延續了過往母親對待子女細緻入微的照顧。

中醫治療在復康歷程中的重要角色，更完美演繹源於中醫理念的親子中醫的關愛文化。（仁愛堂提供）

9個月針灸治療終看見曙光

持續九個月的針灸治療漸見成效。Tracy欣慰地分享，母親的身體狀況有了明顯改善：臉色變得紅潤，精神及狀態更佳，雙腿也逐漸恢復力量，睡眠質素隨之改善。最令人鼓舞的是，母親能夠進食少量凝固食物，吞嚥問題有所改善，情緒也從最初的不穩定、時而哭泣，變得平穩開朗。當母親感受到自己的進步，臉上重新綻放的笑容，便是對家人們所有辛勞付出的最大回報。

這場硬仗不只是母親一人在奮戰，更是全家人齊心同行的見證。Tracy希望勉勵其他照顧者：「媽媽自小就疼愛我們，所以現在我只出自內心，盡自己所能去照顧媽媽。」這份愛與堅持，正是復康路上最珍貴的良藥。

在這段艱辛的復康路上，仁愛堂中醫團隊的關懷備至也為她們注入一股暖流。診所職員會主動協助開門，方便輪椅進出，主理醫師的細心治療，以及中醫助護為病人多行一步，讓她們感受到醫療以外的人情味。

過去數月，女兒Tracy都會親自陪伴母親求診，她表示洪思展醫師不僅針對母親不能活動的部位施針，更採用整體治療的觀念，同時針灸頭部、下巴和四肢，全面調理；洪醫師亦建議家人用人參燉煮肉汁，幫助媽媽補充氣血。（仁愛堂提供）

仁愛堂中醫關顧照顧者身心

仁愛堂中醫護團隊所展現的關懷，正是其服務社會的核心精神。為了將這份關愛傳遞給更多家庭，並向每一位默默付出的照顧者致意，仁愛堂繼早前母親節推出中醫優惠後，再次於父親節前夕送上心意，向在家庭、職場及社會各崗位付出的男性致敬：

在2026年6月15日至20日期間，凡18歲或以上的男士，親臨仁愛堂全線綜合及流動中醫醫療車，或五間自資中醫中心接受中醫內科或針灸治療，可獲全單扣減港幣20元。

任何18歲以上男子接受中醫內科或針灸治療都可享有優惠。（仁愛堂提供）

致敬照顧者額外禮遇：

仁愛堂明白照顧者為家庭無私奉獻，時刻將親人的健康放在首位，卻往往忽略了關照自己的身心需要。為了感謝並回饋這群辛勞的照顧者，活動特設額外優惠：凡有家人陪同年滿65歲的男士前往仁愛堂全線綜合及流動中醫醫療車，或五間自資中醫中心就診，即可獲贈價值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金券乙張。

此現金券適用於仁愛堂全線綜合及流動中醫醫療車及以下五間自資中醫中心，可用於支付中醫內科診療或針灸服務費用：

•仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心

•仁愛堂田家炳綜合醫療中心

•仁愛堂大埔綜合中醫中心

•仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心

•仁愛堂楊素梅中醫中心

查詢詳情：2655 7757