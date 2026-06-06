自私！巴士女乘客打橫坐 晾腳伸出走廊阻人下車 網民批：無家教
撰文：卡洛兒
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搭乘公共交通工具時，應注意言行以免影響他人。有網民搭乘龍運巴士時，發現車上有女乘客「打橫坐」將雙腳晾旁邊座位，其中1隻腳更伸出走廊通道，一度影響其他乘客下車，她看不過眼於是拍照放到網上公審。
網民紛紛批評涉事女乘客自私，「當正自己屋企咁」，又笑稱「你大聲講，好大陣臭腳味，條自私X就會醒」。
龍運巴士女乘客「打橫坐」伸腳出走廊
目擊乘客在facebook群組「香港西客精神狀況關注組」上傳照片公審，指搭乘龍運A43P巴士路線，遇到有女乘客坐在下層後排的雙人、靠窗邊座位，她「打橫坐」將雙腳晾放到旁邊霸佔另一座位，對方其中1隻腳更是伸出走廊通道，鞋底則對正樓主方向。
影響其他乘客下車 目擊者拍照公審
樓主補充，該女子操流利普通話，而他當時因只搭乘1個站便下車，所以未有出聲指責，但形容「佢對腳真係同我好近」，旁邊有女士需要叫她讓開方能下車，故表示「如果我有時間一定會喺度大叫，司機有人放隻腳喺張凳度，麻煩你幫我處理一下」。他看不過眼於是拍下照片，揶揄「我都想除衫除鞋瞓喺到，人係有自制能力，但係動物就冇」。
網民斥無家教：當正自己屋企咁
不少網民批評該女乘客自私，「「當正自己屋企咁」、「你大聲講，好大陣臭腳味，條自私X就會醒」、「以前真係未見過咁多奇人！都係教育和文化問題！」。有人留意到該女士的鞋子和對面男乘客所穿的鞋是同款，估計兩人認識，不滿他們同樣各霸2個座位，「對鞋一Q樣，係咪一對（情侶）㗎？」、「坐對面似識得」、「天生一對」。
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