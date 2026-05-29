巴士阿叔除鞋赤腳踩座位！乘客不滿斥污糟　網民批：當咗自己屋企

搭乘交通工具應注意言行，以免影響他人！有巴士女乘客在社交平台公審，指在車上遇到1名大叔脫下鞋子，赤腳踏放在座位，她看不過眼於是開聲批評，「好鬼污糟喎大佬」，對方聞言雖然立即放下腳，但她事後仍選擇貼出大叔照片，期望對方家人能多加教育，「真係好X噁心」。不少網民指責大叔行為有欠衛生，「當咗（係）自己屋企，喜歡就可以，不拘束」、「所以話，去完街返到屋企，一定要換衫褲先好坐櫈上床」。



有大叔搭乘巴士時，戙高腳並赤腳踏放在座位，被同車乘客公審。（「threads@shiraku_cos」圖片）

巴士大叔「除鞋戙高腳」赤腳踩座位

該女乘客在threads帳號「shiraku_cos」上傳影片公審，顯示她當時搭乘巴士並坐於水上層雙人排座位，通道旁邊有大叔脫下鞋子，戙高右腳並赤腳踏放在座位上。樓主見狀大感不滿，遂開聲批評對方行為，「阿叔阿叔，有無考慮放返隻腳落嚟呀？好鬼污糟喎大佬」，大叔聞言隨即放下腳，同時穿回鞋子。

大叔脫下鞋子，戙高右腳並赤腳踏放在座位上。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

大叔脫下鞋子，戙高右腳並赤腳踏放在座位上。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

樓主不滿批評對方行為「好鬼污糟」，大叔隨即放下腳穿回鞋子。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

樓主不滿批評對方行為「好鬼污糟」，大叔隨即放下腳穿回鞋子。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

樓主不滿批評對方行為「好鬼污糟」，大叔隨即放下腳穿回鞋子。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

女乘客斥噁心 對座位噴消毒噴霧

樓主在帖文補充，她當時穿著短褲，見到大叔行為立刻往自己座位噴上消毒噴霧，又稱「佢係邊個嘅屋企人，可唔可以認領返」，希望大叔家人能教育對方往後不要在公眾場合將腳踩放座位上，「真係好X噁心」。

樓主當時穿著短褲，見到大叔行為立刻往自己座位噴上消毒噴霧。（「threads@shiraku_cos」圖片）

網民批評大叔自私：當咗係自己屋企

許多網民批評該大叔行為自私，「當咗（係）自己屋企，喜歡就可以，不拘束」、「面皮夠厚先有勇氣做得出啲咁嘅行為」、「好多男人都鍾意咁樣，好（唔）衛生」、「所以話，去完街返到屋企，一定要換衫褲先好坐櫈上床」、「欣賞樓主出聲話佢，唔係凈係偷影」、「如果屋企有呢啲咁嘅長輩，肯定令到小朋友有樣學樣」、「呢啲格就算有人認領，都唔會聽人講」。

另有大叔赤腳踏放座位 疑有腳癬問題惹恐慌

另有網民亦在threads帳號「wzz.hching」發文，顯示她搭乘城巴時，同樣在上層車廂發現1名大叔赤腳踏放在座位，但對方腳部似是有嚴重腳癬問題，有網民見狀驚呼恐怖，因此呼籲他人「著短褲短裙嗰啲小心」。

（threads@shiraku_cos）