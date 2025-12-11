5000萬粉絲網紅偷逃稅被罰仍照常直播帶貨　律師：平台可封帳號

近年，內地稅收監管越來越緊。繼全網擁有2400多萬粉絲的網紅車評人陳震偷稅漏稅被罰247萬（人民幣，下同），有5000萬粉絲的美妝博主「周周珍可愛625」亦因名下公司偷逃巨額稅款被查，罰款高達829萬餘元。



惟網民注意到，這名美妝博主並未受逃漏稅風波影響，直播間還在照常帶貨。有律師表示，平台可封禁帳號，若未及時處置，也需承擔相應的監管責任。



《潮新聞》報道，「周周珍可愛625」實名「周珍」，其名下的傳媒公司，因在帳簿上不列或少列收入，被國家稅務總局佛山市稅務局查處，涉及少繳稅款1659.13萬元，最終被處以828.56萬元的罰款。

「周周珍可愛625」的影片內容主要以美妝產品為主，在快手平台擁有5044萬粉絲，店舖位列平台臉部護膚店鋪榜第5名，近期銷量超過99％的同行，商業實力可觀。

但今年9月，這家傳媒公司的行政處罰已公佈，不少網民疑惑，「周周珍可愛625」為何仍可保持高頻次直播。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，《網路主播行為規範》明確要求，對違法失德、造成惡劣社會影響的網路主播，可封禁帳號並納入黑名單。她如今繼續直播，不僅違背公序良俗，還涉嫌違反上述規範，平台若未及時處置，也需承擔相應的監管責任。

內地嚴查「雙高」明星網紅 1818名補稅15.23億

近日，國家稅務總局舉行例行新聞發佈會透露，今年前11個月，查處1818名包括明星網紅在內的「雙高」人員，查補稅款15.23億元。 所謂「雙高」人員，指的是那些高收入、高淨值群體，明星網紅正是其中的典型代表。

內地網紅「柏公子」熱愛奢侈品牌Hermès，曾曬出自己與一屋子Hermès配貨的合影照片。（互聯網）

過去，不少網紅曾因逃稅漏稅，被追繳稅款和罰款，甚至封禁短片賬號。比如頻繁「炫富」的網紅「柏公子」因偷逃稅款749萬元，被處以1330萬元罰款；在直播間賣課「曲曲大女人」一年收入超億元，卻只申報60萬元，最後被罰758萬元；有900多萬粉絲的「小影夫婦」被追繳稅款及罰款超2300萬元。