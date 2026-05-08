山西網民以「AI鄭麗文」直播帶貨遭行拘　警加強打擊網上盜用身份

中國大陸警方稱，山西一名網民非法使用台灣在野國民黨主席鄭麗文形象的人工智能（AI）數字人直播帶貨，造成惡劣影響，構成盜用、冒用他人身份名義招搖撞騙的違法行為，已被行政拘留。



中國公安部網絡安全保衛局星期四（5月7日）在微信公眾號發文稱，山西大同網警近期在網絡巡查工作中發現，轄區內一名刑姓網民非法使用中國國民黨主席鄭麗文形象的AI數字人直播帶貨，引發網民質疑，嚴重干擾正常網絡秩序。

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網安局稱，經警方核查，刑姓網民從事直播帶貨時，恰逢鄭麗文訪問中國大陸的熱度很高，於是萌生利用名人熱度增加流量的想法。

鄭麗文4月曾率領國民黨訪問團到訪江蘇、上海、北京。這是國民黨主席時隔10年再次率團訪問中國大陸。

根據網安局的文章，在未經授權的情況下，刑姓網民利用AI工具生成了AI數字人形象及帶貨文案，之後在媒體平台直播帶貨，引發社會關注，造成惡劣影響。

網安局指出，刑姓網民未經授權，擅自使用他人肖像生成AI數字人進行直播帶貨，構成盜用、冒用他人身份名義招搖撞騙的違法行為，違反了中國《治安管理處罰法》規定，屬地公安局已依法對這名網民作出行政拘留。

網安局提醒民眾，網絡並非法外之地，利用AI技術必須遵守法律法規，尊重社會公德和公序良俗，中國公安機關將繼續加大網絡謠言打擊整治工作，對於藉機造謠以及非法牟利等違法犯罪行為，警方將堅決打擊。

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據央視此前報道，明星等公眾人物被AI分身 「批量複製」、同時出現在多個直播間的亂象接連在中國發生。演員温崢嶸曾表示自己遭AI盜播，凌晨收工後還刷到自己的直播帶貨形象；中國奧運冠軍全紅嬋、孫穎莎、王楚欽的聲音被 「克隆」，為 「嬋寶家土雞蛋」 等商品站台。

中國國家網信辦2025年11月曾發文稱，網絡賬號利用AI技術仿冒公眾人物形象，在直播、短視頻等環節發布營銷訊息，誤導網民，涉嫌虛假宣傳和網絡侵權，嚴重破壞網絡生態。對此，網信部門嚴厲處置一批違法違規網絡賬號，並督促網站平台開展集中清理整治，累計清理相關違規訊息8700餘條，處置仿冒公眾人物賬號1.1萬餘個。

網信辦當時也說，網信部門將繼續壓實網站平台主體責任，對利用AI仿冒公眾人物開展直播營銷問題保持高壓嚴管態勢，對惡意營銷賬號，發現一批、處置一批、曝光一批，維護網絡生態。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】