AI詐騙升級！一張相即可生成「直播帶貨」畫面　專家：長者易上當

現代科技發展迅速，人工智慧（AI）技術已經能夠以假亂真，連直播帶貨也難辨真偽。



根據大陸央視調查，部分商家利用AI技術生成虛假農產品直播畫面，導致許多長者和不熟悉科技的觀眾受騙下單。

現代科技發展迅速，人工智慧（AI）技術已經能夠以假亂真，連直播帶貨也難辨真偽。（Youtube@TVBS NEWS）

這些AI生成的畫面雖有破綻，但一般消費者難以識別，引發社會對AI時代「眼見不一定為憑」的警覺。專家提醒民眾在網購時需更加謹慎，避免落入AI造假的陷阱。

在大陸社群平台上，直播帶貨已成為常見的銷售方式，許多商家宣稱在產地直接直播，讓消費者看到商品的真實生產過程。然而，大陸央視的調查報導揭露了這些直播背後的真相。以一家銷售湖南知名辣椒種子的商家為例，他們配上看似農民採收的影片，展示超大辣椒和誇張的種植面積，並聲稱：

保真的，保真的，所見及所得，你看到什麼樣子，拿回去種出來就是什麼樣子。

AI專家指出，這些影片存在明顯破綻：

這個女士拿了辣椒以後後退，甚至他整個腿部下半身和辣椒欉融為了一體，這我們在行業裡有專業名詞叫『穿模』。

雖然仔細觀察能發現畫面異常，但年長者或不注意的觀眾很容易被矇騙，購買到與宣傳不符的產品。

湖南岳陽縣樟樹鎮高級農藝師黃源對這些影片進行了專業分析。他表示：

植株很矮小的，它（影片）這個有一個人高，它這花根本不是辣椒的花，第二它葉片也不是辣椒樹苗的葉片形狀。

專家一眼就能識破這些造假內容，但普通消費者很難辨別真偽。

央視記者實地走訪一家科技公司，親身體驗了AI技術的強大。只需一張照片，就能生成帶貨影片。在實測中，礦泉水被變成了紅酒，T恤瞬間換成了西裝：

頭髮包括面部表情光線，所有的都保持了原來的一致性，已經完全可以以假亂真了。

這些AI生成的內容不僅能說著流利的英文，還能進行即時推銷，破綻極小。

隨著AI技術日益強大，消費者在網購時需要更加謹慎。這些案例提醒大家，在數位時代，「眼見已不一定為憑」，購物前應多方查證，避免被AI生成的虛假內容所欺騙。

相關文章：全紅嬋慘遭騙徒用AI假冒帶貨賣雞蛋 大量粉絲中招下單近5萬張

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】