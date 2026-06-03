陝西男舉報多部的士違泊　遭司機尋屋偷拍、詛咒幼女患癌　警調查

的士司機不滿違泊被舉報，竟然上門埋伏舉報人兼惡毒詛咒？陝西漢中1名男子早前拍下多部的士刻意遮擋車牌，以逃避違泊等違規行為的執法，隨即向交警舉報，豈料完成舉報後，他竟接連遭遇惡意滋擾及威脅：先有一名涉事女司機在其住宅樓下蹲守拍攝房屋，隨後更有陌生網民傳送私信肆意辱罵，甚至惡毒詛咒其年幼女兒「長大得癌症」，並逼其下架舉報影片。事件曝光後引發廣泛關注。



對此，網民態度不一，有人認為男子「多管閒事」，也有人認為男子「行俠仗義」。目前當地警方及交通管理部門已介入調查。



舉報人發現巴士站現場有的士利用毛巾、塑膠袋及樹葉等物品遮蓋車牌，以此規避電子監控鏡頭抓拍。（網上圖片）

司機為逃違泊處罰遮車牌 男子發現後拍攝取證

據內地媒體《極目新聞》報道，舉報人張旺（化名）於5月29日途經陝西漢中漢台區火車站巴士站時，發現現場有4輛的士利用毛巾、塑膠袋及樹葉等物品遮蓋車牌，以此規避電子監控鏡頭拍攝，當晚至翌日早上，張旺將現場拍攝的照片與影片上傳至社交平台公開舉報，並向當地交警部門提交全部取證素材。

5月31日，當地交警展開全面排查，最終核實共計9名的士司機存在故意遮擋車牌的違法行為，有涉事司機供認，遮擋車牌是為了逃避違泊處罰，交通管理部門依法處罰9人「駕駛執照扣9分」及「罰款200元人民幣（約231港元）」。

巴士站的士司機用樹葉遮蓋車牌，以此規避電子監控鏡頭抓拍。（網上圖片）

涉事女司機尋住宅拍行蹤 陌生網民惡毒詛咒

然而，正義之舉卻換來連場騷擾，5月29日晚提交證據後，張旺出於安全顧慮，特意繞道返家，然而到家約1小時後，他便發現1名涉事女的士司機在自家住宅周邊停留約20分鐘，並持續拍攝其房屋，疑似打探個人行蹤，張旺隨即報警求助，涉事的士公司得悉後勸離該名司機。該司機向警方聲稱，自己是在社交平台刷到相關影片才找到其住址，只是想找男子刪除影片，但沒有找到人。

一波未平一波又起，5月31日晚間，張旺的社交帳戶收到1條充滿惡意的私信，發信人瘋狂斥責其舉報行為，更用惡毒言詞詛咒張旺女兒「長大患癌症」，並宣稱會召集多名的士司機上門施壓，勒令他刪除所有舉報影片。為了免受持續騷擾，張旺無奈下架相關影片，並將私信截圖交予派出所報警調查。

1名涉事女的士司機在舉報人住宅周邊停留約20分鐘，並持續拍攝其房屋，疑似打探個人行蹤。（網上圖片）

陌生網友瘋狂斥責男子的舉報行為，更用惡毒言詞詛咒男子的女兒「長大患癌症」。（網上圖片）

網民觀點不一 警方介入調查

此事在網絡流傳後引發熱議，絕大部分網民堅定支持張旺主動監督交通違法的行為，強烈譴責涉事司機上門埋伏及網民詛咒小孩的惡行，直斥相關行為「突破道德底線，更涉嫌違法」、「還有法律嗎？」。但有極少數人指責舉報人「多管閒事、貪圖獎金」，對此張旺澄清，此次舉報全程沒有申領任何獎金，純粹出於市民責任心。

目前，漢中市交通運輸事業發展中心已督促涉事的士企業展開全員法治與安全教育，同時，南鄭分局漢山派出所正核查「住宅埋伏」、「網絡辱罵恐嚇」及「舉報人個人隱私疑似外泄」等問題，將會持續推進調查並適時對外公布結果。