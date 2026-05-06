驚！的士司機睇抖音踩油雙手離軚盤　沒放司機證　女乘客嚇到公審

的士司機態度不時遭人詬病。有女網民在網上發文呻遇到「奇葩」的士司機。她指對方駕駛時不斷很大聲看抖音直播，並一邊撳手機，一邊雙手離開軚盤，只踩油門控制的士，最後更發現對方連的士司機證也沒有，奉勸其他人小心遇到他。不少網民勸樓主投訴，「條友好蠱惑，唔擺的士證」。



樓主指的司機玩手機而雙手離開軚盤，行為相當危險。（Threads@cgetier.k）

有網民認為「唔擺的士證要投訴」。（Threads@cgetier.k）

有網民認為「唔擺的士證要投訴」。（Threads@cgetier.k）

有女網民在Threads上發布影片及發文，分享在夜晚坐的士的不快經歷，「一上車就開始喺度抖音開live……講到勁大聲」，之後開始放飛自我「一邊隻手撳電話，雙手離開軚盤，淨係攞隻腳踩油門畀盡油」。

的士司機看抖音 沒有出示的士司機證

最可怕的是樓主發現司機，原來沒有在車頭出示的士司機證，奉勸其他人「大家搭的士要小心啲」。

有人認為的士司機行為很危險，要投訴或報警。（Threads@cgetier.k）

不少網友議論紛紛，「真係好黐線」，有人認為的士司機行為很危險，要投訴或報警「有收據就夠證據都可以報警」、「唔擺的士證要投訴」。

車廂內未有展示的士司機證屬違法

在香港，的士司機未有在車廂內展示的士司機證屬違法行為。根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第51條規定，的士載客時必須展示「司機證」，證上列明司機的姓名、樣貌及簽發日期，違者一經定罪，最高可判罰款2,000元至5,000元及監禁6個月。乘客若遇此情況，可記下車牌、時間及地點，向交通投訴組或警方舉報。