有片！男子挾持女友劫的士向警開槍　司機徒手奪槍獲讚：平民英雄

好驚險！土耳其早前發生1宗驚心動魄的挾持槍擊案，1名持有霰彈槍的男子挾持女友，強行劫持1輛街頭的士，沿途與警方展開激烈追逐，男子更向警方開火。



在危急關頭，58歲的士司機憑藉過人膽識與冷靜判斷，看準時機徒手與持槍男搏鬥，成功奪下槍械，協助警方順利擒獲嫌犯。案件驚險畫面被車廂內的攝影機全程拍下，片段在網上瘋傳，該司機被民眾封為「平民英雄」。



58歲的士司機憑藉過人膽識與冷靜判斷，徒手與持槍歹徒搏鬥，成功奪下槍械，協助警方順利擒獲嫌犯。（網上影片截圖）

男子持霰彈槍喝令的士司機開車 車廂變警匪槍戰現場

綜合外國媒體報道，案發於5月10日下午，土耳其加濟安泰普省的58歲的士司機如常開工，正當要前往指定地點載客時，豈料1名手持霰彈槍的男子帶著1名女子闖入的士後座。車內監控片段顯示，男子情緒激動，將槍口頂在司機肩膀，惡狠狠地喝令開車，司機只好聽從。

警方趕來追捕時，男子逃亡期間向警察開槍，女子則全程面色蒼白、雙手發抖，一臉驚慌失措，車廂內外情況極度混亂。

車內監控片段顯示，男子情緒激動，將槍口頂在司機肩膀，惡狠狠地喝令開車。（網上影片截圖）

車內監控片段顯示，男子情緒激動，將槍口頂在司機肩膀，惡狠狠地喝令開車。（網上影片截圖）

生死一瞬展現英雄本能 司機看準時機徒手奪槍

在驚險的逃亡過程中，司機表現出超乎常人的冷靜，一邊駕車一邊大聲勸阻疑犯，當警車最終成功將的士攔截時，疑犯正準備再次向窗外警察開槍，司機看準時機，迅速轉身死死抓住槍管，而車內女子則趁機開門逃走。

持槍男瘋狂掙扎，又揮拳毆打司機，試圖掙脫控制繼續開槍，2人在狹窄的車廂內發生激烈搏鬥，司機最終成功奪下槍，警方衝入車廂制伏並逮捕男子。

司機看準時機，迅速轉身死死抓住槍管，持搶男一度奪會槍支，但司機再次撲上拼命奪槍，其間女乘客乘機開窗逃走。（網上影片截圖）

司機看準時機，迅速轉身死死抓住槍管，持搶男一度奪會槍支，但司機再次撲上拼命奪槍，其間女乘客乘機開窗逃走。（網上影片截圖）

司機最終成功奪下槍，警方衝入車廂制伏並逮捕男子。（網上影片截圖）

司機最終成功奪下槍，警方衝入車廂制伏並逮捕男子。（網上影片截圖）

網民熱議平民英雄 事件引發職業司機安全反思

據了解，涉案疑犯31歲與同車的36歲女子為情侶關係，2人均無受傷。司機在奪槍過程中手部擦傷滲血，送院治理後已無大礙。

該段驚險奪槍片段在網上引發廣泛關註，網民紛紛留言致敬：「這不是普通人的冷靜，這是英雄的本能。」事件亦再次引發當地社會對職業司機工作環境安全及風險的熱議。目前，疑犯及其同夥已被拘留，警方正調查案件內情。