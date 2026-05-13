的士司機疑嫌短途狂罵　揚言「我可以唔載」　女乘客批：係咁訓話

的士界「老鼠屎」？有女乘客於網上發文指出，晚上下班後於的士站上的士，司機得知目的地是短途後就開罵，「係咁吊X，同畀態度我」，稱女乘客上車的地方不是的士站，半路更停車稱「唔識路、唔識行」，影片亦聽到司機揚言「我可以唔載」。女乘客無奈說，「真係唔明點解可以咁樣，係咪下下都要長途旅程要搭到幾百蚊先可以搭的士」。



事件引來網民熱議，斥責的士司機「近又話唔去遠又唔去過海又唔去，咁學咩人揸的士」、「唔係的士站，司機咁你又停車接客」，並建議女乘客使用召車App免受氣，「喺街截的士就好似交友app咁，盲盒唔係個個玩得起，建議下次都係call車好，長又好短又好，起碼明買明賣，至少唔係盲盒」。



有女乘客於網上發文指出，晚上下班後於的士站上的士，司機得知目的地是短途後就開罵，「係咁吊X，同畀態度我」。（Threads@cindiolam）

該女乘客於Threads發文指出，她於有多輛的士排隊的的士站上車，起初司機態度不錯，她說了短途目的地後，「揸揸下佢就開始係咁訓話咁樣，之後就係咁吊X，同畀態度我」。

的士司機嫌短途揚言：我可以唔載

司機又稱女乘客上車的地方並非的士站，女乘客無奈說「或者我真係好無知」。從女乘客上載的影片聽到司機爆粗罵道，「唔係的士站囉，我可以唔載，而家載你，講咁X多嘢把X咩」。

影片聽到司機爆粗罵道，「唔係的士站囉，我可以唔載，而家載你，講咁X多嘢把X咩」。（Threads@cindiolam）

女乘客：揸到半路停低，話唔識路、唔識行

女乘客表示，她最後忍不住問司機「其實係咪有咩唔滿意」，司機指她應該在馬路邊截的士，「仲要揸到半路架車停低，話唔識路、唔識行」。

女乘客嘆道，「真係唔明點解可以咁樣，係咪下下都要長途旅程要搭到幾百蚊先可以搭的士」、「我都係做咗1日嘢，夜晚收咗工想搭架的士早啲返屋企，點解我都仲要受你呢啲氣」。

女乘客嘆道，「真係唔明點解可以咁樣，係咪下下都要長途旅程要搭到幾百蚊先可以搭的士」。（Threads@cindiolam）

同為的士司機網民：呢啲情況一律建議投訴

事件引來熱議，有同為的士司機的網民留言指出，「我都揸的士，呢啲情況一律建議投訴，唔使同佢客氣」、「強烈建議版主投訴佢，清下啲老鼠屎都好」，女乘客回覆說「已經投訴咗唔知有無用」。

另有的士司機表示，「我唔想要短途嘅話，我會泊埋一邊冚旗慢慢撳order，唔會開旗，你開得旗排得站，就預咗咩客都上得，上得就唔好嘈啦，九唔搭八」、「樂見近年多咗好多90後、00後入行，希望漸漸改善到行業風氣」。

事件引來熱議，有同為的士司機的網民留言指出，「我都揸的士，呢啲情況一律建議投訴，唔使同佢客氣」。（資料圖片）

網民建議：call車最方便，唔使受人氣

有網民指出，「有啲司機覺得，排咗咁耐執支爛籌好唔抵，內心有情緒我明白，但發泄喺客度，相信任何服務行業都唔容許」。有網民教女乘客出「大招」，「當年我要過海，個司機話唔識路，『咁尖沙咀警署識唔識路』，突然佢哋就識返」。

有網民就建議，「call車最方便，長短司機接得即係肯載客，唔使受人氣」、「下次唔好去的士站上車，出路面揀啲郁緊嘅的士，排緊的士站嗰啲，成日都會覺得要接大旗先叫好，好多說話聽」。

有網民指出，「有啲司機覺得，排咗咁耐執支爛籌好唔抵，內心有情緒我明白，但發泄喺客度，相信任何服務行業都唔容許」。（資料圖片）

的士司機不禮貌有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條「司機的一般操守」，的士司機須有禮貌及守規矩，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

有網民就建議，「下次唔好去的士站上車，出路面揀啲郁緊嘅的士，排緊的士站嗰啲，成日都會覺得要接大旗先叫好，好多說話聽」。（資料圖片）

的士司機拒載會記幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第37條「的士司機的責任」的（a）及（b）條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的；拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。

任何人無合理辯解而違反第37（a）及（b）條，即屬犯罪，如屬首次定罪可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月，如屬再次定罪可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機故意拒絕或忽略接受租用，以及拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

（Threads@cindiolam）