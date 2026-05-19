搭的士八達通付款收10倍車資？小紅書女獲司機現金退回：小心金額

乘搭的士付款前緊記要確認金額！有內地女於網上分享在香港乘搭的士疑被濫收車資的不愉快經歷，指出當時從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元，她用八達通付款，拍下去後才發現被多收10倍車資，即扣款437元，她立即向司機反映，才獲現金找回多付的錢。



有網民質疑司機冷靜回應是故意濫收車資，「如果不是故意的會很驚訝並且很不好意思地道歉，他這麼冷靜，就是想騙錢但未遂」，也有網民認為司機是手民之誤，「公道說話，那個輸入金額的操作，是很容易按漏0」。



有內地女於網上分享在香港乘搭的士疑被濫收車資的不愉快經歷。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港打車請小心」為題發文講述事件經過，當日晚上和朋友吃完飯後從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元，她用八達通付款，司機在手機輸入金額後讓她拍卡，她下意識直接將手機靠過去，同時於昏暗光綫下見到屏幕顯示是437元，她心想「不會吧，是不是光綫不好沒看清小數點」，而此時已付款成功。

搭的士被多收10倍車資變$437

樓主續說，儘管下意識拿袋準備下車，還是鬼使神差地打開了Apple錢包確認金額，發現真的是扣款437元，她立即向司機反映，「唔好意思，你好似收咗437蚊」，司機冷靜回應「哦」，然後計算了現金還給她。

內地女當時從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元。（小紅書圖片）

但內地女用八達通付款，被扣款437元。（小紅書圖片）

內地女：的士司機是最伏的存在

樓主指出，在香港待了蠻久，「個人感覺比起茶餐廳，的士司機才是最伏的存在」，她舉例「過往經驗不限於莫名被司機用英文dxx（以為我不會），就因為想在目的地而不是他想停的地方下車；距離太近/太遠不想載；不認路理直氣壯叫我指路……數不勝數」。

樓主指出，在香港待了蠻久，「個人感覺比起茶餐廳，的士司機才是最伏的存在」。（資料圖片）

網民質疑司機故意：他這麼冷靜，就是想騙錢但未遂

有網民質疑司機是故意，「從對方的這個反應可以確定，他就是故意的，如果不是故意的會很驚訝並且很不好意思地道歉，他這麼冷靜，就是想騙錢但未遂，可以報警了，一定不是第一次」。

有網民直言，「本地人都天天罵的士X，你就知道什麼情況了」、「香港出租車坐過的都知道，純看臉，好壞全憑運氣」。甚至有網民分享經歷，「有一次給了1000紙幣，司機當100給我找錢，因為我確定我給的是1000，就和司機說了，他就說是看錯了」、「你遇到的這屬於很惡劣的騙術了，我遇到的更多是明明已到目的地（比如酒店大門），司機故意往前竄10來米等錶跳字，就為多收幾塊打車費，太齷齪，後來我就不打的士了」。

有網民質疑司機冷靜回應是故意濫收車資，「如果不是故意的會很驚訝並且很不好意思地道歉，他這麼冷靜，就是想騙錢但未遂」。（資料圖片）

撐司機網民：那個輸入操作，是很容易按漏0

有網民認為司機是一時失誤，「公道說話，那個輸入金額的操作，是很容易按漏0，然後就變成你這樣，不信你去試試」，有網民就說「易按錯就要事前確認，不是要顧客自己體諒，我怎麼沒見過按少的呢」，亦有網民指出乘客同樣有確認金額的責任，「一定要小心點，看清楚再給」。

有網民認為司機是手民之誤，「公道說話，那個輸入金額的操作，是很容易按漏0」。（資料圖片）

的士司機濫收車費會被扣幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第47（2）條，任何的士掌管人就租用的士所收取的車費，不得超過有關車費。任何人無合理辯解而違反第47（2）條，即屬犯罪。如屬首次定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月；及如屬再次定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機濫收車費會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。