20歲男食隔夜意粉猝死！室溫放5日再翻熱　揭炒飯症候群致命真相

比利時曾發生過1宗與「炒飯症候群」（Fried Rice Syndrome）相關的奪命食安事件。1名20歲比利時大學生因食用在室溫下放置長達5日的熟意粉，引發食物中毒，最終因肝臟壞死於睡夢中猝死。此宗罕見且致命的醫學案例反映澱粉質熟食若保存不當，隨時引發致命危機。



1名20歲男大生食用在室溫下放置長達5日的意粉，引發食物中毒致肝臟壞死於睡夢中猝死。（AI生成圖片）

為求方便提早備餐 熟意粉室溫連放5日

據醫學期刊《臨床微生物學雜誌》（Journal of Clinical Microbiology）發表的個案報告指出，該名20歲男大學生習慣於每個星期日提前準備好1週的膳食，以節省平日溫習及煮食時間。事發前的星期日，他煮熟了1大份意粉並分裝入保鮮盒中。不過，他未有將其妥善存放於雪櫃冷藏，而是將熟意粉一直擱置在室溫環境下的廚房桌面長達5日之久。

該名學生提前準備好1週的意面並分裝入保鮮盒中。（AI生成圖片）

進食後突發劇痛 延誤求醫夢中身亡

該名學生於5天後將新買的番茄醬加入存放多日的意粉後放入微波爐翻熱進食，他在進食時曾察覺意粉帶有怪味，但誤以為只是新醬汁的味道而未有理會。學生在進食該碟意粉後不久，隨即出現嚴重嘔吐、腹痛及腹瀉等急性食物中毒症狀。面對嚴重的身體不適，他僅飲用清水並決定上床休息，以為睡醒便會痊癒，未有即時求醫。

學生在進食後出現嚴重嘔吐、腹痛及腹瀉等急性食物中毒症狀。（AI生成圖片）

翌日，由於他遲遲未起床上課，其父母入房查看時發現兒子已失去生命跡象。驗屍報告顯示，該名學生在進食意粉後約10小時（凌晨4時）死亡，死因為肝壞死導致的急性器官衰竭。

專家揭「炒飯症候群」真相：熟食須妥善冷藏

比利時食品傳播疾病參考實驗室對其進食的意粉及番茄醬樣本進行化驗，結果發現其中含有大量「蠟樣芽孢桿菌」（Bacillus cereus，又稱仙人掌桿菌）。這種細菌廣泛存在於自然界，容易污染米飯、意粉等澱粉類食物，進而引發俗稱「炒飯症候群」的食物中毒。

「蠟樣芽孢桿菌」容易污染米飯、意粉等澱粉類食物。（AI生成圖片）

東京都政府公共衛生醫療局強調，該細菌所產生的毒素極具耐熱性，即使在126°C下加熱90分鐘仍可能具活性，代表日常的微波爐翻熱或高溫烹調根本無法將其消滅。他們提出2點預防的關鍵：

1.不要一次性煮大量的米飯或麵條，並將其常溫儲存後再食用。



2.若需保留剩菜，應在食物冷卻後（烹煮後２小時內）盡速分裝，並放入溫度低於8°C的雪櫃中冷藏。



其他報道：外賣意粉備註走生配菜 竟全走煙肉蘑菇 廚師現身講看漏兩字出事

客製要求易出事！有港女生於網上發文大呻，她點外賣叫了份芝士煙肉蘑菇意粉，下單時備註「不要任何生的配菜」，沒料到送達後打開膠盒一看，裏面只有長通粉，完全沒有任何配菜，而整個餐連飲品盛惠100元。



大部分網民認為餐廳做法合理，「你呢啲要求一定走晒穩陣，一陣有粒蕃茜碎你又投訴」、「好合理，『生的配菜』好難理解，芝士都唔知叫生定熟，畀我清水滾嗰粉，汁都唔落，一定唔會錯」、「何不嚟到自己走？Special request（特別要求）好易出事」，亦有網民撐女生說「唔要任何生的配菜都易明呀，做唔到咪取消張單，咪唔好做你生意，但唔會係淨係畀個意粉你」。



涉事餐廳廚師於帖文發佈2日後現身承認錯誤及道歉，指出「當時晚市有點忙，我係睇唔到『生的』兩個字，因為真係有其他人係全走嘅」，事後已退還50元給顧客，盼體諒及「高抬貴手」。



有港女生於網上發文大呻，她點外賣叫了份芝士煙肉蘑菇意粉，下單時備註「不要任何生的配菜」，沒料到送達後打開膠盒一看，裏面只有長通粉，完全沒有任何配菜。（Threads@kkkooonnn23）

該女生於Threads發文表示，「叫一個芝士煙肉蘑菇意粉，走生嘅配菜，結果所有配菜都冇晒，連埋飲品，呢個齋長通粉要$100」。

外賣意粉走生配菜 竟全走煙肉蘑菇

照片見到，單據備註着「不要任何生的配菜，如有蛋要全熟」，惟旁邊的膠盒內只有長通粉，完全不見煙肉蘑菇。

照片見到，單據備註着「不要任何生的配菜，如有蛋要全熟」。（Threads@kkkooonnn23）

網民：你呢啲要求一定走晒穩陣

有網民留言指出，「所有配菜未煮之前都係生嘅，無晒都好合理」、「我見到呢張單，我都會咁出」，又批評「食嘢走乜走乜嗰啲都係麻X煩」、「人哋個流程就係咁做，係要硬cut去改變，自己夾走咪算，咪阻住人」。

有網民問「不如解釋下咩叫生配菜？」，女生回覆說，「例如伴碟嘅車厘茄or沙律菜，但係我唔知佢會有啲咩，所以唔可以好確實咁講要走啲咩」。另有網民批評，「唔食就自己夾起啦，搞到人哋睇唔明，自己又一肚氣攞嚟賤」，女主回覆說「因為試過叫蕃茄蟹肉意粉，點知有生嘅蟹籽，係𢳂唔走，所以先咁寫」。

有網民外賣了同1間餐廳的芝士煙肉蘑菇意粉，可見到沒特別要求的話，意粉的原樣。（Threads@sapphire_ss）

網民建議更好寫法：應該寫全部煮熟

不過也有網民支持女生，「你係特別，但唔要任何生的配菜都易明呀，做唔到咪取消張單，咪唔好做你生意，但唔會係淨係畀個意粉你，因為唔知有無咩額外配菜先咁寫，加上煙肉意粉中的煙肉不被視為『配菜』，而是這道菜的核心配料」。

全文：外賣意粉備註走生配菜 竟全走煙肉蘑菇 廚師現身講看漏兩字出事