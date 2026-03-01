外賣意粉備註走生配菜　竟全走煙肉蘑菇　廚師現身講看漏兩字出事

客製要求易出事！有港女生於網上發文大呻，她點外賣叫了份芝士煙肉蘑菇意粉，下單時備註「不要任何生的配菜」，沒料到送達後打開膠盒一看，裏面只有長通粉，完全沒有任何配菜，而整個餐連飲品盛惠100元。



大部分網民認為餐廳做法合理，「你呢啲要求一定走晒穩陣，一陣有粒蕃茜碎你又投訴」、「好合理，『生的配菜』好難理解，芝士都唔知叫生定熟，畀我清水滾嗰粉，汁都唔落，一定唔會錯」、「何不嚟到自己走？Special request（特別要求）好易出事」，亦有網民撐女生說「唔要任何生的配菜都易明呀，做唔到咪取消張單，咪唔好做你生意，但唔會係淨係畀個意粉你」。



涉事餐廳廚師於帖文發佈2日後現身承認錯誤及道歉，指出「當時晚市有點忙，我係睇唔到『生的』兩個字，因為真係有其他人係全走嘅」，事後已退還50元給顧客，盼體諒及「高抬貴手」。



（Threads@kkkooonnn23）

該女生於Threads發文表示，「叫一個芝士煙肉蘑菇意粉，走生嘅配菜，結果所有配菜都冇晒，連埋飲品，呢個齋長通粉要$100」。

外賣意粉走生配菜 竟全走煙肉蘑菇

照片見到，單據備註着「不要任何生的配菜，如有蛋要全熟」，惟旁邊的膠盒內只有長通粉，完全不見煙肉蘑菇。

（Threads@kkkooonnn23）

網民：你呢啲要求一定走晒穩陣

有網民留言指出，「所有配菜未煮之前都係生嘅，無晒都好合理」、「我見到呢張單，我都會咁出」，又批評「食嘢走乜走乜嗰啲都係麻X煩」、「人哋個流程就係咁做，係要硬cut去改變，自己夾走咪算，咪阻住人」。

有網民問「不如解釋下咩叫生配菜？」，女生回覆說，「例如伴碟嘅車厘茄or沙律菜，但係我唔知佢會有啲咩，所以唔可以好確實咁講要走啲咩」。另有網民批評，「唔食就自己夾起啦，搞到人哋睇唔明，自己又一肚氣攞嚟賤」，女主回覆說「因為試過叫蕃茄蟹肉意粉，點知有生嘅蟹籽，係𢳂唔走，所以先咁寫」。

有網民外賣了同1間餐廳的芝士煙肉蘑菇意粉，可見到沒特別要求的話，意粉的原樣。（Threads@sapphire_ss）

網民建議更好寫法：應該寫全部煮熟

不過也有網民支持女生，「你係特別，但唔要任何生的配菜都易明呀，做唔到咪取消張單，咪唔好做你生意，但唔會係淨係畀個意粉你，因為唔知有無咩額外配菜先咁寫，加上煙肉意粉中的煙肉不被視為『配菜』，而是這道菜的核心配料」。

另有網民就建議更好的備註方法，「確保全部食物包括配菜都是全熟」、「應該寫全部煮熟，不食生」。

（Threads截圖）

涉事餐廳廚師道歉：睇唔到「生的」兩個字

涉事餐廳廚師於帖文發佈2日後現身承認錯誤及道歉，「我想向呢位顧客喺呢度道個歉先！非常之唔好意思，令你用餐不愉快！」，指出「當時晚市有點忙，我係睇唔到『生的』兩個字，因為真係有其他人係全走嘅」。

廚師表示，其後接到外賣平台的電話，「話張單有問題」，他才察覺到單據上「『生的』兩個字」，思考了一陣子，決定退還50元給顧客，盼「高抬貴手」。廚師續說，「做平台嘅單你睇返個價錢我哋只會收到一半多啲啲，仲未計所有成本，希望你體諒吓真係唔容易」。

（Threads圖片）

