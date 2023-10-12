意粉蟲蛀｜網民買蝴蝶粉2025年到期已蛀晒蟲！防穀牛5招唔使真空!

網民特價買蝴蝶粉未過期就蛀晒蟲！有網民在社交平台上分享，自己在超市優惠期間買的意粉，明明尚未過期，但意粉已經被蟲蛀出好幾個洞。想食物不被蟲蛀、防穀牛，大家有5招可以參考。



特價買蝴蝶粉未過期就蛀晒蟲 網民：可能包裝問題

有網民在facebook超市優惠關注組上，分享了自己買意粉的經歷。他指在一間超市的優惠期間，買了一盒蝴蝶粉回家，但一星期後開封卻發現意粉已經蛀晒蟲！從事主分享的照片可見，蝴蝶粉有灰白色的一個個小洞，小洞的數量還相當多。事主亦同時貼上蝴蝶粉的食用期限，它所標注的日期為2025年8月1號，明顯未過期。

網民特價買蝴蝶粉未過期就蛀晒蟲！（FB超市優惠關注組 ）

意粉食物最意蟲蛀 百佳曾賣穀牛意粉

事件引起網友迴響：「買食品還是去超級市場買比較穩陣」、「我果日去惠X買都係，勁多穀牛，好在即刻發現退錢」、「咁恐怖個品牌問題」、「我之後買過都係，螺絲（粉）一倒出黎成（枱）鍋牛，之後都唔敢再買」，有網民認為應該是品牌出現問題，和超市無關：「呢款一早唔買了」、「而家呢啲盒裝都唔係密封嘅，打開又冇膠袋！上次我買嗰盒意粉都有穀牛」、「自從轉盒裝就出事」、「呢個牌子啲意大利粉喺石圍角惠X呀好多穀牛呀」。

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穀牛又名「米象」，牠是一種害蟲，雖然本身沒有毒性，不過會蛀壞穀類食物，特別常見於大米、意粉之中，因此意粉中有穀牛其實也非新鮮事。但原來有超級市場曾經有寫明自己賣穀牛意粉！

有市民曾聲稱，自己在粉嶺聯捷街的百佳超市購物，見到意粉大減價4至8元一包，但細看之下，發現包裝內竟有一點點小昆蟲爬來爬去，而且銀碼貼紙上亦寫明「有穀牛」，相當驚嚇。她直言：「雖然未過期，但意粉內有好多隻穀牛爬緊，好核突」。

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食物防穀牛5招 唔使真空機都得

米或意粉等囤積過久，又沒適當存放，容易滋生米象，俗稱穀牛。（網上圖片）

不管是米還是意粉， 都有機會出現穀牛，牠雖然沒毒，但要吃進肚子裏總有一點心理障礙。想要食物防穀牛，可以試試從溫度入手。HK01曾經訪問過滅蟲專家任永強關於穀牛的資訊，他指穀牛一般活潑於室溫狀態，在攝氏13度或以下的環境下會變得不活躍甚至死亡。因此若然將意粉或者其他五穀類食物放入雪櫃，可有效去防止滋生，不必動用到真空機等器材。而除了溫度外，還可用高溫、或放蒜頭、月桂葉等有幾個貼士給大家參考。

按圖看「防止或消滅穀牛滋長」5大貼士：

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資料來源：facebook超市優惠關注組