屯門市廣場主人未牽狗繩「放狗狗落地」尾隨散步　網民斥做壞規矩

人寵共融概念固然是好，但飼主攜帶寵物前往商場時，切記要遵守場內規定！有屯門街坊在網上群組發文，指在屯門市廣場發現有狗主未有使用狗繩，直接將2隻狗狗放在地上散步，引來網民批評涉事者自私，「自己鍾意以為全世界都鍾意」、「硬係會有人做壞規矩」、「商場如果有規定寵物必須要坐車，就照做啦！如果因為你一個咁做，商場俾其他唔鍾意寵物的人投訴，就唔會再有友善空間俾寵物進場」。



屯門有飼主未有牽狗繩，任由2隻貴婦犬在地上尾隨她散步。（「facebook＠真.屯門友」圖片）

商場放狗？ 未牽狗繩「放狗落地散步」

該街坊在facebook群組「真.屯門友」上傳1張照片，指近日在屯門市廣場中庭位置，發現有飼主在未有牽狗繩情況下，將2隻啡色的貴婦犬直接放在地上，任由牠們尾隨散步，但樓主依稀記得「印象中屯市好似無得放狗」，同時提出質疑「同埋去得商場，寵物唔係supposedly要坐車嘅咩？」

屯門市廣場為寵物友善商場 惟禁止寵物下地

根據網上資料顯示，屯門市廣場屬於寵物友善商場，場內亦設有可供寵物進入的餐廳，但主人們需要留意，進入場內的寵物必須手抱，或放在寵物袋、寵物車，換言之寵物是禁止下地行走。

屯門市廣場為寵物友善商場，場內設有可供寵物進入的餐廳。（資料圖片）

但進入場內的寵物必須手抱，或放在寵物袋、寵物車，即寵物禁止下地行走。（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

網民斥狗主自私：自己鍾意以為全世界都鍾意

許多網民都批評相中狗主漠視商場規定，「自己鍾意以為全世界都鍾意」、「一向尊重小動物，但有冇諗過呢個世界都會有啲人係害怕小動物」、「一陣你睇唔實隻小動物，佢整親小朋友或行人嘅話，報警拉你都只會俾人話你抵死」。

網民憂商場接投訴 影響寵物友善空間

另有人擔心若然商場接到投訴，恐怕會影響人寵共融，「無論任何國家、幾pet friendly都好，都要問准規矩同保持個人禮貌」、「商場如果有規定寵物必須要坐車，就照做啦！如果因為你一個咁做，商場俾其他唔鍾意寵物的人投訴，就唔會再有友善空間俾寵物進場」、「硬係會有人做壞規矩」、「喺商場就要帶狗帶㗎啦，如果連咁簡單都做唔到嘅話，啲狗俾人恰個狗主真係冇權嗌救命」。

（facebook＠真.屯門友）