毛孩放廁格嬰兒座椅　女狗主拍照分享遭圍攻：小朋友敏感可大可小

讓愛犬暫坐公廁嬰兒座位引來圍攻？有女狗主晚上駕車到山上，因人有三急去公廁，將毛孩放在廁格的嬰兒座位上，並拍照在網上分享。照片引來不少網民熱議，有人鬧無公德心，「覺得咁樣用唔妥，呢個唔係佢本來的用途」、「如果下一個坐上去嘅小朋友有敏感嘅話，後果可大可小㗎」。



樓主指自己不想將愛犬綁在廁所門口等候，所以讓牠坐在嬰兒坐椅。（Threads@car.ha）

女狗主在Threads上發相，相片見到她將白色愛犬放在廁格內的嬰用座椅上，並表示因為「人有三急去公廁，但又唔敢擺我隻公仔自己喺廁所門口等」。

放狗狗公廁上嬰兒座椅被圍攻

帖文引來不少網民熱議，「希望你以後都唔好再咁做，好似我個女咁，由細開始對動物毛敏感，如果下一個坐上去嘅小朋友都有敏感嘅話，後果可大可小㗎」、「覺得咁樣用唔妥，呢個唔係佢本來的用途。用完有無消毒返Baby seat位？下手嬰幼兒要用的始終有衛生顧慮，佢哋免疫力比較差容易過敏」、「希望你明白你使用嘅係人類嘅洗手間，而上面寫住嘅嬰兒同圖片都係指人類嘅BB，始終人類BB免疫力都好弱，有返啲公德心」。

不少網民不贊成樓主的行為，「有小朋友對動物毛髮敏感會危險」。（示意圖／資料圖片）

有人亦認為「有冇抺返先？bb用嘅喎」、「作為又有小朋友，又有毛孩嘅家長，我理解你咁樣做，但都希望你之後會用濕紙巾或者消毒噴霧清潔返。一般用呢個位置都會先清潔，再放低小朋友，然後自己去廁所。但始終唔係每個媽媽入嚟都趕得切清潔完再放低小朋友，萬一真係有小朋友對動物毛髮敏感會危險。互相理解，互相尊重」。

有網民指不應過度緊張：公廁就唔乾淨得去邊㗎啦

有人則認為不用大驚小怪，認為「個個正義X，bb啲鞋踩完落地你哋咪又係俾佢踩上巴士地鐵啲凳，狗仔坐一坐有咩問題，用得公廁就唔乾淨得去邊㗎啦」。