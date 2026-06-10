超便宜$16水費單！女生驚呼：點做到求賜教　慳水網民分享0元秘笈

「同慳電林超英有得揮！」有港女生近日於網上發文分享獨居朋友的水費單，應繳總額竟僅為16元，便宜致極，好奇下詢問廣大網民「點做到，求賜教」。



帖文隨即引出一眾「慳水達人」分享秘笈，無非是獨居或2人家庭，平日不煮飯，主要用水都是洗澡及用洗水機，「每4個月，12個立方是免費，超過先收$，我唔使交水費10年，主要洗衣機，冲凉先用水，冇煮飯」、「唔開咁猛嘅水？阿婆教落滴下滴下慳水，水錶唔郁」。



有港女生近日於網上發文分享獨居朋友的水費單，應繳總額竟僅為16元，便宜致極，好奇下詢問廣大網民「點做到，求賜教」。（Threads@bellaa.bw）

該女生於Threads發文發相分享，獨居朋友傳了1張極便宜水費單給她看，應繳總額竟僅為16元，女生回覆朋友大呼「痴（黐）線」，並於帖文寫道：

「咩料？$16水費，點做到，求賜教。」

超便宜$16水費單！女生驚呼：點做到求賜教

帖文引來惜水網民分享更誇張水費單，顯示該期只須繳交11元，另有網民透露，「我在22年前單身及獨居，水費HK$0」、「我每次都係交40蚊水費，屋企沖廁係淡水添」、「沖涼洗衫去運動場」、「5年嚟最多嗰次都係30幾蚊，已經有煮飯煲湯洗衫」。

帖文引來惜水網民分享更誇張水費單，顯示該期只須繳交11元。（Threads@agnesxc）

慳水網民：冇煮飯 4人家庭網民：每期平均$800

有用水量多的網民表示大感佩服，「我都好佩服點解你哋可以用咁少水，我1個人住都交300幾水費，22號先交完371蚊」、「我們4人家庭每期水費平均$800」。

有網民指出，「有人沖凉過程開盡水喉唔會閂水，沖凉過程有些10至15分鐘，有啲人沖1個小時，大眼雞同上掀式洗衣機用水情況唔同，日日煮飯，家居清潔，所以純屬用水習慣不同，難作比較」。

根據水務署網頁資料，住宅用戶的水費一般是每4個月結算1次，首12立方米的用水量是免費的。（Unsplash圖片）

水務署水費是如何計算？水費可以完全免費？

根據水務署網頁資料，住宅用戶的水費一般是每4個月結算1次。水務署是根據在該段時間內抄錄水錶所得的讀數來計算用水量。計算水費的方法是將用水量分為4級，然後按每級的漸進式收費率計算水費。水務署採取這個方法計算水費，是希望用戶盡量避免浪費食水。

從1995年2月16日開始的結算期內的用水量，每4個月為1周期的收費率是：



第一級：首12立方米的用水量是免費的

第二級：次31立方米的用水量，每1立方米的收費是4.16元

第三級：次19立方米的用水量，每1立方米的收費是6.45元

第四級：用水量超過前3個級別合共62立方米的用水量以後，每1立方米的收費是9.05元。

（Threads@bellaa.bw / 水務署）

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駕車時遇到突發事故，司機最重要保持冷靜。有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1段影片，長約11秒，可見現場是青衣西草灣路近青衣西路，有田螺車因前方車輛尚未開出，一度停車，其間突然「肚瀉」，連水帶石屎狂噴到路面，由於現場是斜路，所以石屎水順勢流落，田螺車隨後一邊開車，一邊繼續狂噴，拍片者一直用手機拍攝，其後開車時懷疑手忙腳亂，畫面一度混亂，變成拍攝車頭情況。



田螺車因前方車輛尚未開出，一度停車，其間突然「肚瀉」，連水帶石屎狂噴到路面，。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

帖文引來許多網民留言，「咦！隻田螺食錯嘢肚痾喎」、「水土不服」、「樓主內心同樣嚇到瀨」、「一定要報警處理」、「1823」，亦有網民指「呢條路日常嚟，成日搞到周地都係，話就話有車會掃返，但未到時間，跟住佢哋硬食，真心癲」。

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