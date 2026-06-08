青衣田螺車「肚瀉」！邊行駛邊噴石屎水流斜路　後方司機手忙腳亂

駕車時遇到突發事故，司機最重要保持冷靜。有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1段影片，長約11秒，可見現場是青衣西草灣路近青衣西路，有田螺車因前方車輛尚未開出，一度停車，其間突然「肚瀉」，連水帶石屎狂噴到路面，由於現場是斜路，所以石屎水順勢流落，田螺車隨後一邊開車，一邊繼續狂噴，拍片者一直用手機拍攝，其後開車時懷疑手忙腳亂，畫面一度混亂，變成拍攝車頭情況。



田螺車因前方車輛尚未開出，一度停車，其間突然「肚瀉」，連水帶石屎狂噴到路面，。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：呢條路日常嚟，成日搞到周地都係

帖文引來許多網民留言，「咦！隻田螺食錯嘢肚痾喎」、「水土不服」、「樓主內心同樣嚇到瀨」、「一定要報警處理」、「1823」，亦有網民指「呢條路日常嚟，成日搞到周地都係，話就話有車會掃返，但未到時間，跟住佢哋硬食，真心癲」。

駕駛明知不適合行車車輛等同干犯危險駕駛

運輸署指出，根據新訂的「危險駕駛」條文，1名謹慎司機見到該輛汽車當時狀況不適合駕駛，但仍選擇駕駛，行為等同危險駕駛，最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，另外，司機強制修習駕駛改進課程，以及扣10分。

如果司機駕駛期間，嗅到車輛發出燒焦的氣味或聽到汽車出現任何異常，應盡量在安全情況下安排車輛到汽車維修中心檢查。

拍片者一直用手機拍攝，其後開車時懷疑手忙腳亂，畫面一度混亂，變成拍攝車廂內情況。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警告其他道路使用者有危險 方可響號

另外，運輸署亦指，只有在警告其他道路使用者有危險時，方可響號，切勿用響號斥責別人，也不可在交通暫時受阻和沒有危險的情況下響號，署方亦提醒切勿跟車太貼，適當停車距離是思考距離加上剎車距離的總長度，即是由司機發現危險，直至剎車後車輛仍繼續溜前至停定的一段距離。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）