尖沙咀茶樓假天花驚現兩隻大老鼠　男生嚇呆呼有創傷：差啲跌落嚟

茶樓的「五星級大廚」出來巡視？有港男生於網上發文表示，與朋友在尖沙咀1間茶樓吃宵夜火鍋放題期間，突然聽到天花板有怪聲，抬頭一望赫然發現有兩隻身形龐大的老鼠在假天花上走動，「啲米奇差啲跌落嚟，佢啲腳啪啪聲咁撐返上去天花」，而茶樓侍應和經理都有見到，但「好似無乜反應」，他大呼「今次真係有PTSD（創傷後壓力症）」。



有港男生於網上發文表示，與朋友在尖沙咀1間茶樓吃宵夜火鍋放題期間，突然聽到天花板有怪聲，抬頭一望赫然發現有兩隻身形龐大的老鼠在假天花上走動。（Threads@oscar_mo）

該男生6月2日於Threads發文表示，「癲X咗，見呢排咁多人推某間茶樓做緊宵夜火鍋放題，今晚同個friend食食下聽到上面有啲怪聲，一望上去我同個fd都stone（石化）咗喺到，係有2隻大米奇，CXS。啲姐姐同經理仲要好似無乜反應，今次真係有PTSD（創傷後壓力症）」。

尖沙咀茶樓假天花驚現兩隻大老鼠

影片見到，1隻身形龐大的老鼠在假天花上，男生大呼「好大隻喎」，當時他與朋友點了滿桌食物，而茶樓侍應姐姐在旁抬頭張望。

影片見到，當時男生與朋友點了滿桌食物。（Threads@oscar_mo）

茶樓侍應姐姐在旁抬頭張望。（Threads@oscar_mo）

男生：差啲跌落嚟，佢啲腳啪啪聲咁撐返上去

有網民留言驚呼，「大到成隻貓咁」、「我應該驚到尖叫到全場聽到」、「唔好話跌落嚟，隻鼠行過槽推啲塵或屎落嚟已經唔使食啦」。有網民呼籲報食環，「下次跌落嚟，仲大鑊」，男生回覆說「其實我哋聽到聲個時，就係啲米奇差啲跌落嚟，佢啲腳啪啪聲咁撐返上去天花」。

有網民指出，「做開餐飲會明點解無反應」、「間間茶樓有老鼠係常識啦，灣仔區最多，一打開天花全部都係」、「嗰啲位有米奇就等於有空氣一樣的存在，只是你睇唔睇到而已」、「其實冇咩可以做，唔通擒上去捉佢咩」、「試下換個角度諗，1間食肆老鼠都唔X嘅，好食有限」。

男生指出，「我哋聽到聲個時，就係啲米奇差啲跌落嚟，佢啲腳啪啪聲咁撐返上去天花」。（Threads@oscar_mo）

男生指出，「我哋聽到聲個時，就係啲米奇差啲跌落嚟，佢啲腳啪啪聲咁撐返上去天花」。（Threads@oscar_mo）

有網民指出，「做開餐飲會明點解無反應」、「間間茶樓有老鼠係常識啦，灣仔區最多，一打開天花全部都係」。（Threads@oscar_mo）

老鼠可傳播什麽疾病？住所內有鼠患或死鼠應如何處理？

根據食環署網頁資料，在本港的家居環境中常見的鼠類有3種，分別是溝鼠、黑家鼠和小家鼠。老鼠可傳播鼠疫、鼠斑疹傷寒、叢林斑疹傷寒、斑疹熱、鈎端螺旋體病和漢坦病毒感染等疾病。

市民如發現住所內有鼠患，應通知物業管理公司以尋求協助或聘請滅蟲公司滅鼠；避免自行捕捉老鼠。如有查詢，市民可致電1823或食物環境衞生署查詢熱線2868 0000或食物環境衞生署分區辦事處（辦公時間內）。

處理鼠屍前，要穿上膠手套（如有需要可戴上口罩）。使用工具（如：鉗）把鼠屍放進堅韌的膠袋內，然後以一般家居消毒劑或稀釋漂白水噴灑鼠屍至完全濕透。接着，把該膠袋的袋口綁緊並將它放進另一膠袋內，最後再密封外層膠袋。裝着鼠屍的膠袋應妥善棄置於有蓋垃圾桶或附近的垃圾站內。

（Threads@oscar_mo / 食環署）