巴士急煞累乘客跌倒！車長報警遭斥：停喺邊都答唔出　附龍運回應

搭乘公共交通工具時記得緊握扶手，以免跌倒受傷。有乘客在社交平台公審，搭乘龍運巴士期間因司機急煞，導致車上有女子不慎跌下，但就不滿司機報警時「完全唔識處理」，竟然未能清楚指出巴士所在位置。



有網民認為司機的確責無旁貸，「司機有責任照顧乘客安全」、「就算行緊highway都知自己大約咩位置啩？再唔係篤下地圖都搵到自己喺咩位啦」。但有人表示體諒司機難處，「急煞有時無可避免，跌到個人佢都唔想，佢會慌過你，因為成車人都唔會幫佢，只會怪佢急煞同整親人」，又認為未必是司機問題，「我今日搭巴士企下層，架巴士要避隔籬車都突然急剎」。網民又認成事件反映「企位」可能更需要安全帶，「企先危險，反而唔使安全帶」。



龍運巴士公司發言人回覆《香港01》表示，周二（27日）下午約5時，一輛往天水圍市中心路線的E37巴士，駛至天瑞路及天秀路交界的燈位時，車長聽到車廂傳出響聲，發現1名女乘客倒在下層通道地上，隨即上前協助並報警求助，女乘客清醒並由救護車送院治理。



龍運巴士公司初步調查顯示，該名女乘客事發時正在行李架整理背包，未有緊握扶手。龍運提醒，乘客於車廂站立須時刻緊握扶手，強調所有車長均通過合資格訓練，遇上突發情況有需要報警求助。



巴士司機突急煞 女乘客跌倒地上

該乘客在threads帳號發帖，指當時搭乘龍運巴士，因為司機突然急煞導致有乘客跌下暈倒。從樓主拍攝的照片顯示，1名女乘客彷如大字型平攤在巴士下層、近樓梯口旁走廊通道，有救護員接報後上車查看她情況，之後再使用擔架將女子抬上救護車。

司機報警求助 目擊者斥：停喺邊度都答唔出

但樓主不滿形容「司機報警嗰陣完全唔識處理」，竟然未能清楚交代巴士所在位置，對此直斥「黐X線」，認為龍運公司應該好好培訓員工。

巴士司機被指失職：篤下地圖都知喺咩位

有部分網民批評司機處理意外方式有待改進，「司機有責任照顧乘客安全，連基本報警講地址都唔識，公司的確要（再）培訓」、「車長可以唔識急救，但乘客搭得你車，你報警都講唔出位置咁嘅處理就差咗小小囉，就算行緊highway都知自己大約咩位置啩？再唔係篤下地圖都搵到自己喺咩位啦」、「馬路，快速公路要講位置，最好就係燈柱號碼」。

急煞未必司機責任！ 網民勸體諒

有人則為司機說情，「老奉個個要識急救」、「唔識最好唔理，我（有）紅十字會個證都唔會幫人急救」，又指出急煞未必是司機責任，「急煞有時無可避免，跌到個人佢都唔想，佢會慌過你，因為成車人都唔會幫佢，只會怪佢急煞同整親人」、「急煞有好多原因嘅，一嘢就話個司機有問題」、「我今日搭巴士企下層，架巴士要避隔籬車都突然急煞，我本身捉住扶手都成個人爭啲飛出去」，認為乘客應時刻緊握扶手，以保障自身安全，「坐巴士成日都播㗎啦，Please Hold The Handrail」。

強制安全帶法例存漏洞？ 網民：企先最危險

事件亦引來網民聯想起近日新推出的安全帶規例，認為站立其實比坐位更危險，質疑法例是否有漏洞，「企先危險，反而唔使安全帶」、「安全帶保障乘客安全，但不包括企位乘客，一車兩制，結果更危險」、「如果強制扣安全帶，咁點解唔取消企位？成件事好奇怪，企嗰啲人唔係命？」。

