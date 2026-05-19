葵涌小巴狂噴煙！私家車追煙故意尾隨：進入夢幻仙境　做法惹爭議

駕駛時如果懷疑前方有危險，司機理應保持安全距離，但有司機卻反其道而行。Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳１條「車Cam」影片，長約半分鐘，上載者沒有交代到事發日期和時間，私家車當時正沿葵涌葵福路右線上斜往荔景方向行駛，途經信興中心對開時，前方中線小巴一邊狂噴大量煙，一邊切往左線，私家車見狀跟隨切去中線，男司機連嘩數聲，驚呼「大佬」。



由於煙霧多次大到遮蓋「車Cam」鏡頭，私家車一度在中線停下，待煙霧散去後，才切去左線，泊在小巴後方位置，清楚見到車胎底和路面，最少有半個至一個車位距離，但小巴仍然噴煙。私家車男司機不停響咹示意提醒小巴司機，影片結束前，小巴沒有再噴煙。



車cam拍到前方中線小巴，一邊狂噴大量煙一邊切往左線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

煙霧多次大到遮蓋「車Cam」鏡頭，私家車一度在中線停下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民建議︰打1823

樓主在帖文用文字笑言「估唔到喺市區，都可以進入迪士尼夢幻仙境」，許多網民留言指「打1823」、「007特務車，秘密武器」、「食咗咩放得咁勁」，亦有大量網民質疑樓主為拍攝影像而故意尾隨出煙的小巴，直斥「跟車太貼」，令自己亦置身危險中。由於小巴噴到煙霧瀰漫，網民估計原因，懷疑小巴「燒偈油」，導致狂噴煙。

煙霧多次大到遮蓋「車Cam」鏡頭，私家車一度在中線停下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

煙霧多次大到遮蓋「車Cam」鏡頭，私家車一度在中線停下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

駕駛明知不適合行車車輛等同干犯危險駕駛

運輸署指出，根據新訂的「危險駕駛」條文，1名謹慎司機見到該輛汽車當時狀況不適合駕駛，但仍選擇駕駛，行為等同危險駕駛，最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，另外，司機強制修習駕駛改進課程，以及扣10分。如果司機駕駛期間，嗅到車輛發出燒焦的氣味或聽到汽車出現任何異常，應盡量在安全情況下安排車輛到汽車維修中心檢查。

待煙霧散去後，私家車才切去左線，泊在小巴後方位置，但小巴仍然噴煙，私家車男司機不停響咹示意提醒小巴司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

待煙霧散去後，私家車才切去左線，泊在小巴後方位置，但小巴仍然噴煙，私家車男司機不停響咹示意提醒小巴司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警告其他道路使用者有危險 方可響號

另外，運輸署亦指，只有在警告其他道路使用者有危險時，方可響號，切勿用響號斥責別人，也不可在交通暫時受阻和沒有危險的情況下響號，署方亦提醒切勿跟車太貼，適當停車距離是思考距離加上剎車距離的總長度，即是由司機發現危險，直至剎車後車輛仍繼續溜前至停定的一段距離。換言之，片中私家車男司機和小巴起碼有半個至一個車位距離，並在後方位置響咹沒有做錯。

待煙霧散去後，私家車才切去左線，泊在小巴後方位置，但小巴仍然噴煙，私家車男司機不停響咹示意提醒小巴司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片結束前，小巴沒有再噴煙。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）